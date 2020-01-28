Вторник, 28 Январь, 22:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,83
€ 69,23
Обь
5см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Еще 10 бийских депутатов накажут за неточности в декларациях

, ИА "Амител"
Народные избранники вновь допустили ошибки в сведениях о доходах и имуществе
Фото: altai-ter.er.ru

Фото: altai-ter.er.ru

Прокуратура Бийска вновь потребовала привлечь к ответственности 10 из 30 депутатов городской думы за недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах и имуществе, сообщает "Бийский рабочий".

По результатам проверки во втором полугодии 2019 года ведомство выявило девять случаев неполных и недостоверных сведений о доходах и имуществе, а также один случай непредставления сведений о расходах.

В итоге правоохранители направили в гордуму представление о выявленных нарушениях. Прокуратура напомнила, что теперь депутаты должны рассмотреть ошибки своих коллег и принять решение, какое наказание они понесут.

Согласно последним изменениям в законодательстве, теперь за нарушения в декларациях не обязательно исключать из числа депутатов. В зависимости от "тяжести проступка" в качестве меры наказания может быть вынесено более мягкое наказание, например, предупреждение.

Имена допустивших нарушения парламентариев не называют. Известно, что один из них председатель гордумы Бийска Сергей Ларейкин. Об этом он сам рассказал журналистам.

"Могу сказать о своих нарушениях. Это касается имущества супруги. У нее имеется 1/5 часть в доме родителей, – пояснил Ларейкин. – При этом участок под домом поделен не на пять, а на четыре доли, и у жены в собственности земли нет. Но нужно было указать, что земля находится в пользовании – дом же стоит на земле, а этого не было сделано".

По его словам, нечто подобное наблюдается и у большинства других депутатов, которых внесла в список нарушителей прокуратура. Никто умышленно не скрывает "супердоходы и суперимущество", подчеркнул Ларейкин.

Отметим, что декларационный скандал в бийской думе уже случался. Так, в середине прошлого года депутаты гордумы устроили настоящий демарш против исключения коллег за ошибки в декларациях.

Напомним, 22 августа сразу после начала заседания Бийской городской Думы депутат от "Единой России" Константин Белый попросил об экстренном объявлении перерыва для совещания фракции. Примечательно, что именно в этот день планировалось вынести для обсуждения вопрос о лишении депутатских полномочий после декларационного скандала.

В повестку заседания гордумы был включен вопрос, касающийся лишения мандатов четырех депутатов: двоих от "Единой России" (Константин Белый, Игорь Степанов), одного от ЛДПР (Александр Вишняков) и еще одного от КПРФ (Александр Хлыновский).

Избранники должны были подготовиться и выступить с ответом. Однако после перерыва депутаты фракции к работе не вернулись, поэтому продолжение заседания стало неправомочным, поскольку осталось всего 14 человек – меньше половины.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.01.2020 21:57
- гость -

Дочегож у Нас Прокуратура за всем бдит!!!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
22:12
Россиянин поджег бывшую жену прямо на рабочем месте 0
21:55
Метели сорвали открытие Центра казачьей культуры на Алтае 0
21:27
Еще 10 бийских депутатов накажут за неточности в декларациях 1
20:51
"Нам есть чем гордиться". Ректор АлтГУ выступил с годовым отчетом 0
20:30
Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Новосибирска 1
19:56
16 грузовиков с продуктами направили в отрезанные метелью села Алтая 0
19:26
В Алтайском крае частично перекрыли трассу Барнаул – Рубцовск 0
18:58
Главу Чувашии исключили из "Единой России" за шутку над сотрудником МЧС 4
18:31
Барнаул встал в многокилометровых пробках 2
18:12
Молебен о спасении от коронавируса прошел в Москве 4
17:58
Роскачество напомнило о мерах защиты от киберпреступников 0
17:47
Житель Ставрополья решил усыновить младенца, найденного за гаражами 2
17:37
Школьники из 13 районов Алтайского края учатся на дому из-за заваленных снегом дорог 0
17:22
Следком проверит информацию о падении снега на голову бийчанки 0
17:10
В двух селах Алтайского края не могут подать воду из-за метели 0
16:56
"А есть нарезной?": алтайский министр купил хлеб и консервы в заметенном селе 10
16:46
Житель Алтайского края продает билеты на Олимпиаду-80 2
16:30
"Справедливая Россия" предлагает всем кандидатам в мэры Барнаула сняться с конкурса 5
16:16
Тело жительницы Барнаула нашли под окнами многоэтажки 7
16:02
Соскучились? Штормовой ветер возвращается в Алтайский край 5
15:52
Мороз и солнце, День студента: каким был праздник в зимнем городке Galaxy 1
15:45
Бросивший детей в Шереметьево отец сдался следователям 15
15:31
Сибиряк, перегородив улицу фурой, рассказал московским водителям о морозах на Алтае 7
15:18
Товарняк с углем сошел с рельсов в Сибири 1
15:09
Китайским туристам закрыли въезд в Россию 8
14:52
Терраса, зимний сад и 8 этажей: ректор АлтГУ объяснил, каким будет корпус на Сахарова 18
14:39
Ученые выяснили, откуда на Алтае появились неандертальцы 7
14:20
Мэрия Барнаула объяснила число площадок, включенных в план благоустройства 1
14:06
Электрические сети Барнаула прошли испытание ветром и снегом 0
13:49
Германия увидела подъём России 10
13:40
В Алтайском крае из-за метели перекрыли еще три трассы 0
13:21
Население Алтайского края сокращается быстрее, чем в других регионах России 15
13:06
Продукты в отрезанные метелью алтайские села доставят на снегоходах 6
12:54
Посольство России решает вопрос об эвакуации соотечественников из провинции Хубэй 8
12:42
Омича задержали в Барнауле с крупной партией героина 4
12:30
"Холод собачий!" Пациенты и медики замерзают в лаборатории алтайской поликлиники 15
12:16
Звезда UFC Конор Макгрегор может приехать тренироваться на Алтай 6
12:09
Россияне взяли рекордное число автокредитов 4
11:57
Экс-губернатору Омской области прибавили к пенсии 224 тысячи рублей 41
11:45
Барнаульский аэропорт перевез рекордное число пассажиров со времен СССР 4
11:36
Пролетела. Барнаульскую пенсионерку обманули с авиабилетами 5
11:19
Оптимизацию районной больницы в Алтайском крае отложили на год 1
11:07
"Это же жизнь, это же люди". Ректор АлтГУ о стройке нового корпуса и платных студентах 29
10:54
Туристы из Алтайского края находятся в Хайнане, куда добрался коронавирус 9
10:41
Молоко и мясо могут подорожать 19
10:25
Голикова рассказала, сколько россиян живут за чертой бедности 8
10:13
Снежный ком упал на голову жительнице Алтайского края 1
10:01
"Панике не поддаемся". Барнаульцы не перестали покупать товары на "китайском рынке" 8
09:54
Губернатор Забайкалья зачитал рэп в своем кабинете. Видео 3
09:46
Трех клещей нашли в Горном Алтае 0
09:30
Число жертв нового коронавируса перевалило за сотню 7
09:18
10 трасс остаются перекрытыми в Алтайском крае 1
08:34
Подростки пожарили окорочка на Вечном огне. Видео 23
08:14
На пути реновации. Жилой комплекс бизнес-класса построят за "Сити-центром" в Барнауле 35
07:44
Защищает от рака и деменции. Врачи рассказали о пользе какао 0
07:22
Надо ли заклеивать камеру на ноутбуке и что о вас расскажет номер телефона 4
07:10
Жмых, хвоя и обойная пыль: в Барнауле прошла акция "Блокадный хлеб" 3
07:00
В надежде на тепло и свет: когда приходится разбирать дом, чтобы отапливать его 12
06:51
Заразные бананы и "спасительная" водка. Главные мифы о китайском коронавирусе 0
06:36
Тепло, но ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 января 0
06:21
"Трусельвания" и "Эпиляшка": подборка сумасшедших вывесок 5
06:02
Барнаул может войти в число городов, которым Минтранс даст 300 млрд на автобусы 14
05:46
День колдунов. Почему 28 января считали несчастливым и зачем плевали через плечо 1
23:52
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала, почему ушла из семьи 13

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.