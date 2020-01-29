Ситуация страшная. Жительница Австралии случайно наткнулась на гнездо пауков

Жительница Австралии, эколог Анжела Сандерс открыла домик для опоссумов и не на шутку испугалась. Жильцов из помещения выселили пауки-охотники.

Несмотря на первое впечатление, экологов обрадовало такое количество пауков – это говорит о том, что работа над восстановлением пострадавшей экосистемы прошла успешно. Пауки забрались в домики для опоссумов, из-за того что коробки были установлены на молодых деревьях, где нет коры, которая является домом для охотников.

Специалисты уверены, что эта ситуация не скажется на популяции зверьков, потому что вокруг расположено много свободных коробочек, в которые можно заселиться.