У россиян увеличились доходы

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году подросли на 0,8%. Данные по сравнению с 2018-м приводят в Росстате.
Согласно статистике, наибольший рост в 2019 году средние располагаемые доходы показали в четвертом квартале, когда увеличились на 5,2%. На данный момент среднедушевой доход составляет 40 876 рублей.
Напомним, реальные располагаемые доходы населения – это доходы за вычетом обязательных платежей.
Как уже сообщал amic.ru, ранее Татьяна Голикова рассказала, сколько россиян живут за чертой бедности. По словам вице-премьера, таковых в стране 18,5 млн. При этом 70-80% из них – это семьи с детьми.
Комментарии
Да разве кто-нибудь сомневается! Вчера сообщили, что россиянину ежемесячную доплату к пенсии установили в 200 с лишним тысяч... У простых людей все по прежнему - зарплаты на прежнем уровне...
уже даже сверхдоходы чиновников и олигархов не вывозят среднюю на рост... верной дорогой идем
Ничего не увеличилось и не не том же уровне. По сравнению с 2013 годом уменьшилась на 50 %.
А можно перечислить этих россиян?
И вобще, хватит уже про среднюю. Всем все понятно.
Ух ты! Вот это новость!
как там говорится... есть просто ложь, есть наглая ложь, а есть ещё и статистика...
Эти россияне как правило граждане иностранных государств.
29.01.2020 10:16
Пле
А можно перечислить этих россиян?
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их не так много, да и к тому же они слишком известны...))
Увеличились РАСХОДЫ, а доходы уменьшились! Все в кредитах, да в долгах!
Лучше молчать.
Согласно статистике, наибольший рост в 2019 году средние располагаемые доходы показали в четвертом квартале, когда увеличились на 5,2%.
и это несмотря на то, что включили отопление )))
так победимЪ
У Россиян ... а мы походу Гондурасцы у нас не увеличился доход (((
а ещё минфин попросил снизить прожиточный минимум, т.к. снизились цены на продукты!!!
правда? нет? кто в курсе?
даже если доходы увеличились, то это потому что они сначала снижались-снижались, а потом людям пришлось изворачиваться и выкручиваться в смысле работать на три ставки или на трёх работах, поэтому, ВОЗМОЖНО, доходы стали увеличиваться?! Но от какого уровня они начали расти, и до какого уровня они увеличились?
и увидев мало-мальское увеличение доходов (за счет выкручивания рук населению), эти уже в ладоши захлопали, ставя себе это в плюс.
Вот такой тебе будет мой ответ! (С) Г.Жиглов
40876 рэ Х 4 чел. (моя семья) = 163504 рэ (расчитывается на мою семью в нашей стране в месяц).
163504 рэ - 54000 рэ (реальный доход семьи) = 109504 рэ (недостача в моём семейном бюджете в результате неграмотного распределения средств в стране)
29.01.2020 11:20
а ещё минфин попросил снизить прожиточный минимум, т.к. снизились цены на продукты!!!
правда? нет? кто в курсе?
так наши местные, без какого-то минфина, уже в 3 квартале снизили по отношению ко 2-му...
а цифири за 4-й квартал с нетерпением ждем-с)))