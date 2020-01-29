У россиян увеличились доходы

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году подросли на 0,8%. Данные по сравнению с 2018-м приводят в Росстате.

Согласно статистике, наибольший рост в 2019 году средние располагаемые доходы показали в четвертом квартале, когда увеличились на 5,2%. На данный момент среднедушевой доход составляет 40 876 рублей.

Напомним, реальные располагаемые доходы населения – это доходы за вычетом обязательных платежей.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Татьяна Голикова рассказала, сколько россиян живут за чертой бедности. По словам вице-премьера, таковых в стране 18,5 млн. При этом 70-80% из них – это семьи с детьми.