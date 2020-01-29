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Новости

У россиян увеличились доходы

, ИА "Амител"
Рост не превысил одного процента
Фото: rupres.com

Фото: rupres.com

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году подросли на 0,8%. Данные по сравнению с 2018-м приводят в Росстате.

Согласно статистике, наибольший рост в 2019 году средние располагаемые доходы показали в четвертом квартале, когда увеличились на 5,2%. На данный момент среднедушевой доход составляет 40 876 рублей.

Напомним, реальные располагаемые доходы населения – это доходы за вычетом обязательных платежей.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Татьяна Голикова рассказала, сколько россиян живут за чертой бедности. По словам вице-премьера, таковых в стране 18,5 млн. При этом 70-80% из них – это семьи с детьми.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

29.01.2020 10:08
- гость -

Да разве кто-нибудь сомневается! Вчера сообщили, что россиянину ежемесячную доплату к пенсии установили в 200 с лишним тысяч... У простых людей все по прежнему - зарплаты на прежнем уровне...

29.01.2020 10:12
гость

уже даже сверхдоходы чиновников и олигархов не вывозят среднюю на рост... верной дорогой идем

29.01.2020 10:14
- гость -

Ничего не увеличилось и не не том же уровне. По сравнению с 2013 годом уменьшилась на 50 %.

29.01.2020 10:16
Пле

А можно перечислить этих россиян?

29.01.2020 10:20
- гость -

И вобще, хватит уже про среднюю. Всем все понятно.

29.01.2020 10:21
- гость -

Ух ты! Вот это новость!
как там говорится... есть просто ложь, есть наглая ложь, а есть ещё и статистика...

29.01.2020 10:23
- гость -

Эти россияне как правило граждане иностранных государств.

29.01.2020 10:33
- гость -

29.01.2020 10:16
Пле
А можно перечислить этих россиян?
===============================
их не так много, да и к тому же они слишком известны...))

29.01.2020 10:39
владимир

Увеличились РАСХОДЫ, а доходы уменьшились! Все в кредитах, да в долгах!

29.01.2020 10:44
- гость -

Лучше молчать.

29.01.2020 10:54
- гость -

Согласно статистике, наибольший рост в 2019 году средние располагаемые доходы показали в четвертом квартале, когда увеличились на 5,2%.

и это несмотря на то, что включили отопление )))
так победимЪ

29.01.2020 10:59
- гость -

У Россиян ... а мы походу Гондурасцы у нас не увеличился доход (((

29.01.2020 11:20
- гость -

а ещё минфин попросил снизить прожиточный минимум, т.к. снизились цены на продукты!!!
правда? нет? кто в курсе?

29.01.2020 11:28
- гость -

даже если доходы увеличились, то это потому что они сначала снижались-снижались, а потом людям пришлось изворачиваться и выкручиваться в смысле работать на три ставки или на трёх работах, поэтому, ВОЗМОЖНО, доходы стали увеличиваться?! Но от какого уровня они начали расти, и до какого уровня они увеличились?
и увидев мало-мальское увеличение доходов (за счет выкручивания рук населению), эти уже в ладоши захлопали, ставя себе это в плюс.
Вот такой тебе будет мой ответ! (С) Г.Жиглов

29.01.2020 11:37
- гость -

40876 рэ Х 4 чел. (моя семья) = 163504 рэ (расчитывается на мою семью в нашей стране в месяц).
163504 рэ - 54000 рэ (реальный доход семьи) = 109504 рэ (недостача в моём семейном бюджете в результате неграмотного распределения средств в стране)

29.01.2020 11:41
- гость -

29.01.2020 11:20
а ещё минфин попросил снизить прожиточный минимум, т.к. снизились цены на продукты!!!
правда? нет? кто в курсе?

так наши местные, без какого-то минфина, уже в 3 квартале снизили по отношению ко 2-му...
а цифири за 4-й квартал с нетерпением ждем-с)))

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