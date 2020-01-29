Более 2700 барнаульцев пострадали от гололеда

2701 барнаулец получил травмы из-за падений на неочищенных от снега и льда территориях с начала зимнего периода, который стартовал 1 ноября 2019 года. 373 пострадавшим понадобилась госпитализация.

Как сообщает "АиФ-Алтай" со ссылкой на данные краевого Минздрава, только за минувшую неделю травмы получили 25 человек. 11 из них попали в больницы. И это лишь официальные данные. По словам медиков, зачастую горожане не обращаются к врачам, а лечатся дома.

Как уже писал amic.ru, ранее 67-летняя жительница Барнаула отсудила у МБУ "Автодорстрой" 150 тысяч рублей за наледи на тротуаре. Женщина поскользнулась, упала и сломала позвоночник, а также руку.