Барнаульца отправили в психбольницу за убийство пятилетнего сына

Жителя Барнаула, который зарезал пятилетнего сына, отправили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. Подробности сообщает пресс-служба алтайского Следственного комитета.

Суд установил, что в сентябре 2019 года 42-летний мужчина совершил преступление, находясь в невменяемом состоянии. В собственной квартире на улице 80-й Гвардейской Дивизии он нанес не менее четырех ножевых ударов в грудь и живот своему пятилетнему сыну. Как уже сообщал amic.ru, мальчик скончался на месте.

В ходе расследования выяснилось, что барнаулец страдает хроническим психическим расстройством.

Мужчину признали виновным, но ввиду его состояния здоровья отправили не в тюрьму, а на лечение.