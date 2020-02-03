Госдума озаботилась убылью населения в Алтайском крае

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по пяти регионам России, где наблюдается наибольшая убыль населения. В это число вошел и Алтайский край. Займутся проблемой члены профильных комитетов Думы, министерств и представители регионов. Первое заседание запланировано на сегодня, 3 февраля, сообщает "Интерфакс".

"Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях и постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики", – заявил Володин.

По данным Росстата, в 2019 году Алтайский край вошел в пятерку регионов с наибольшей убылью населения. Она составила 15,8 тысячи человек. Также наибольший отток жителей зафиксировали в Саратовской (19,0 тыс. человек), Омской (17,6 тыс.), Кемеровской (16,5 тыс.) и Волгоградской областях (15,8 тыс.).