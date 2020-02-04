Томенко поручил службам подготовиться к потеплению до +9°C

Губернатор Виктор Томенко дал поручение всем ведомствам региона подготовиться к ликвидации негативных последствий резкого потепления, которое ожидают 4 и 5 февраля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Будет умеренный снег с ветром до 15 метров в секунду. А по югу – мокрый снег, переходящий в дождь, – уточнил глава Алтайского края. – По отдельным южным районам края температура может составлять +9°C".
По его словам, дополнительные силы и средства МЧС вновь направят в южные районы, где на прошлой неделе они уже боролись с последствиями продолжительных метелей.
Томенко уточнил, что следует быть готовыми и барнаульским службам – в краевой столице потеплеет до +3°C. Особое внимание необходимо уделять защите граждан от схода с крыш снега и наледи, поручил губернатор.
Комментарии
"И вечный бой,покой нам только снится!"
Почему нельзя обойтись без авралов и чс?
Чтобы обойтись без авралов и чс нужно людям деньги платить, новую технику покупать. Но если это делать, то не останется денег которые можно было бы украсть.
Он теперь так и будет про погоду, да про погоду? Больше нечего сказать?
09:34, ну да. Очевидно, что через два-три месяца над снегом будет одержана полная и окончательная победа. А вот в случае, к примеру, с доходом населения так не получится.
скоро 2 месяца луж и езды в один ряд из за разбитых дорог
Про Конституцию бы чего задвинул или про госсовет, про нацпрожекты, про то, как мы заживём скоро долго и счастливо, под чутким руководством.
А про погоду чего говорить? Выглянул в окошко, и всё понятно.
"И вечный бой,покой нам только снится!"
Почему нельзя обойтись без авралов и чс?
Ну а кто мог предположить, что зима в январе будет?