Томенко поручил службам подготовиться к потеплению до +9°C

Губернатор Виктор Томенко дал поручение всем ведомствам региона подготовиться к ликвидации негативных последствий резкого потепления, которое ожидают 4 и 5 февраля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Будет умеренный снег с ветром до 15 метров в секунду. А по югу – мокрый снег, переходящий в дождь, – уточнил глава Алтайского края. – По отдельным южным районам края температура может составлять +9°C".

По его словам, дополнительные силы и средства МЧС вновь направят в южные районы, где на прошлой неделе они уже боролись с последствиями продолжительных метелей.

Томенко уточнил, что следует быть готовыми и барнаульским службам – в краевой столице потеплеет до +3°C. Особое внимание необходимо уделять защите граждан от схода с крыш снега и наледи, поручил губернатор.