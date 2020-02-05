Две пенсионерки погибли во время пожара в Алтайском крае

Трехэтажный кирпичный жилой дом горел в Поспелихе накануне днем, 4 февраля. На момент приезда пожарных из окон одной из квартир шел дым, также наблюдалось задымление в подъезде.

Как рассказали amic.ru очевидцы, два человека, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон на третьем этаже.

Когда спасатели справились с огнем, то обнаружили в квартире тела двух пожилых женщин. Кроме того, госпитализировали 54-летнего мужчину.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования, сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как уже писал amic.ru, сегодня утром, 5 февраля, в Барнауле произошел пожар в частном секторе на улице Анатолия. В результате возгорания дома погибли хозяин и его 13-летняя дочь.

