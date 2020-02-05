Более 150 домов остались без воды в Барнауле

Порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 300 мм случился на улице Димитрова в Барнауле. Вода вышла на поверхность и подтопила территорию частных домов на Димитрова, 24, 26 и 28.

Как сообщают в пресс-центре городской администрации, специалисты водоканала приступили к устранению повреждения. Работы планируют завершить к завтрашнему утру, 6 февраля.

На время ремонта ограничено водоснабжение 150 домов. Подвоз воды будут осуществлять по требованиям населения. Звонить можно по номеру 28-22-00.

Напомним, в последний раз крупная авария на водопроводе Барнаула случилась 15 января 2020 года. Она произошла на улице Энтузиастов. Без воды оставались несколько домов, спорткомплекс и административные здания. Вода вышла на проезжую часть, из-за чего пришлось перекрывать движение по улице Георгиева.