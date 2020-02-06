"Денег вполне хватает". Петросян озвучил размер своей пенсии

Известный российский юморист Евгений Петросян рассказал о размере своей пенсии изданию Teleprogramma.pro. По словам 74-летнего артиста, у него обыкновенное пособие, немного превышающее 20 тысяч рублей.

"Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы", – уточнил культурный деятель.

Ранее СМИ рассказали о тайной свадьбе Евгения Петросяна с 30-летней Татьяной Брухуновой. Помолвочное кольцо на руке женщины заметили еще в ноябре. Информацию о заключении брака подтвердили и в окружении пары. Опровергать слухи Брухунова не стала, но грубо ответила всем недоброжелателям.