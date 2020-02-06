Повара из Славгорода осудили на пять лет за изнасилование школьницы

Суд вынес приговор 18-летнему славгородцу за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Молодого человека признали виновным. Ему назначили наказание в виде пяти лет колонии строгого режима.

Следователи выяснили, что в сентябре 2019 года на одной из улиц города он напал на 16-летнюю девочку. Применяя силу, он совершил преступление против ее половой неприкосновенности.

По информации из социальных сетей, осужденный работал поваром в одном из местных кафе, где готовил роллы. Многие характеризуют его как скромного и молчаливого молодого человека.