Повара из Славгорода осудили на пять лет за изнасилование школьницы

Суд вынес приговор 18-летнему славгородцу за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Молодого человека признали виновным. Ему назначили наказание в виде пяти лет колонии строгого режима.
Следователи выяснили, что в сентябре 2019 года на одной из улиц города он напал на 16-летнюю девочку. Применяя силу, он совершил преступление против ее половой неприкосновенности.
По информации из социальных сетей, осужденный работал поваром в одном из местных кафе, где готовил роллы. Многие характеризуют его как скромного и молчаливого молодого человека.
Комментарии
Столько же получил Владислав Синица, написавший твит о детях силовиков. Чуть меньше получают лица бросающие пластиковые бутылки, стаканчики и урны в сторону сотрудников путиноохранительной системы.
Что-то мало синице дали, колпашить надо таких по-полной, чтобы другим таким же неповадно было.
Известный адвокат Плевако добился признания обвиняемого в изасиловании невиновным, когда предложил всем собравшимся вдеть нитку в иголку...
6.02.2020 11:23
- гость -
мало синице дали. В Европе или США раза в три больше бы отсидел
Для 11:23
Недавно в США один такой же сетевой «шутник» доугрожался на 10 лет тюрьмы.
Вы своему кумиру Владику посоветуйте после отсидки в «Мордоре» исполнить аналогичную угрозу в США в адрес тамошних копов. Боюсь эту синицу там могут и зажарить на електрическом стуле)
6.02.2020 12:24
- гость
Если бы в США дошло то того, почему именно Синица свой твит написал там бы уже давно, ещё за долго до этого, народ бы всё решил сам с такими правителями.
Местному
Опасно сейчас чтото кукарекать против Того Кого Нельзя Называть и его Партии