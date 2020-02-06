Мишустин назвал новые административные штрафы непосильными для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей непосильными.

"Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы", – передает слова премьера РИА "Новости".

По словам Мишустина, при решении подобных вопросов необходимо учитывать платежеспособность населения, а не идти по самому простому пути.

Как уже сообщал amic.ru, ранее с инициативой ужесточения наказания для автомобилистов выступил Минюст. Согласно законопроекту, увеличатся штрафы за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования, перевозку детей без автокресел и другие.

Новые правила, согласно задумке, вступят в силу с 1 января 2021 года.