Драконовские штрафы. Как могут измениться наказания за нарушение ПДД?

30 января министерство юстиции РФ опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Водителей хотят штрафовать намного жестче, чем сейчас. Проект пока не утвержден, но предлагаемые штрафы уже называют драконовскими. И неудивительно: за некоторые нарушения водителям придется платить в шесть раз больше, а за езду в нетрезвом виде машину и вовсе будут иметь право забрать (в пользу государства). Разбираемся, как могут измениться санкции за несоблюдение ПДД.
- до 3 тыс. рублей может вырасти штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч (сейчас штраф 500 рублей);
- до 4 тыс. рублей может вырасти штраф за превышение скорости на 40-60 км/ч (сейчас 1000-1500 рублей);
- до 5 тыс. рублей может вырасти штраф за превышение скорости больше 60 км/ч (сейчас 2000-2500 рублей или лишение прав на четыре-шесть месяцев);
- до 10 тыс. рублей может вырасти штраф за повторное превышение скорости на 40-60 км/ч, также водителя могут лишить прав на год (сейчас 5000 рублей или лишение прав на год).
Да. Если водитель сядет за руль в нетрезвом виде, ему будет грозить то же наказание, что и сейчас: штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на полтора-два года. А вот если в машине с пьяным водителем будет находиться ребенок до 16 лет, то водителю, согласно новым, пока не принятым поправкам, может грозить штраф 50 тыс. рублей и лишение прав на два-три года.
Намерены в Минюсте увеличить и наказание за отказ проходить медицинское освидетельствование. Сейчас за отказ водитель платит штраф 30 тыс. рублей и лишается прав на полтора-два года. Если же предложения Минюста примут, то отказ будет стоить дороже – 40 тыс. рублей и лишение прав на два-три года. И если в машине окажется ребенок до 16 лет, то штраф может вырасти и до 50 тыс. рублей.
Изменилось и самое понятие "опьянение". Авторы поправок предлагают наказывать водителя за опьянение, вызванное не только алкоголем, наркотиками и психотропными веществами, но и при "наличии в организме человека иных вызывающих опьянение веществ". Что именно подразумевается под этой формулировкой, пока не уточняется, но по данным "Коммерсанта", этими веществами могут быть в том числе и лекарства.
Сейчас водитель может забрать автомобиль со штрафстоянки, просто протрезвев. До суда права у него не отберут, машину можно водить, пока не лишат прав (на том же суде). И штраф можно оплатить не сразу, а в течение 60 дней с момента вынесения постановления о задержании авто. Однако если новые поправки примут, то и тут все изменится. Водителю после нетрезвой езды нужно будет внести залог в полицию в размере штрафа или заплатить сам штраф в ГИБДД до того, как забрать машину. Также в отношении "пьяных гонщиков" могут ввести временное ограничение права управления. Его накладывает инспектор.
Авторы поправок требуют не только заводить против водителя уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, но и конфисковывать автомобиль в пользу государства. При этом машину предлагают забирать даже если она принадлежит другому человеку. В случае принятия поправок в КоАП, конфискация у нетрезвого водителя будет прописана в статье 264.1 УК РФ (действующую статью УК дополнят нужными понятиями).
А если автовладелец передал управление машиной пьяному человеку, то автомобиль у него могут отобрать уже по новой статье 34.34 КоАП (ее пока не ввели). Формулировка статьи звучит так "непринятие собственником транспортного средства мер по исключению возможности совершения иным лицом преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК, с использованием данного транспортного средства".
К примеру, если человека поймали в нетрезвом виде за рулем чужого автомобиля, его лишат прав и назначат штраф. Собственник автомобиля получит копию постановления. Если после этого водитель снова попадется пьяным за рулем той же машины, то его предлагают судить по статье 264.1 УК, а у владельца могут конфисковать автомобиль по статье 34.34 КоАП.
- превышение скорости на 60 км/ч;
- проезд через железнодорожный переезд на красный свет или во время того, как закрывается шлагбаум;
- проезд на красный сигнал светофора;
- водитель не уступил дорогу другому водителю, если тот имеет преимущество в движении;
- движение задним ходом или разворот в запрещенном месте;
- поворот налево или разворот в неположенном месте;
- выезд на "встречку";
- водитель не пропустил пешехода.
Имеются в виду следующие опасные маневры:
- перестроение с созданием помехи;
- перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты (кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия);
- несоблюдение безопасной дистанции;
- несоблюдение дистанции между автомобилями в соседних рядах;
- резкое торможение (если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП);
- препятствование обгону.
Нынешние поправки в кодекс предлагают наказывать лихачей штрафом в 5 тыс. рублей.
А могут ли вырасти штрафы за тонировку?
Могут. Если поправки вступят в силу, то штраф за чрезмерную тонировку может составить 1 тыс. рублей (сейчас 500 рублей).
Поправки предлагают ужесточить санкцию за отказ остановиться по требованию полиции. В проекте документа это звучит как "невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытка скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан". Водителя могут оштрафовать на 40-50 тыс. рублей или лишить прав на два-три года. Сейчас за это наказывают штрафом от 500 до 800 рублей. Действующий КоАП не уточняет количество требований полицейского остановиться, тогда как в проекте прописано слово "неоднократно".
"Мы видим преимущественно ужесточение репрессивных механизмов. Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных поборов с населения. Основные его положения нужно обязательно обсудить с людьми и по результатам доработать", – цитирует "Коммерсантъ" секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.
Назвал проект сырым и глава комитета Госдумы по госстроительству и законности Павел Крашенинников. Он также отметил, что его вряд ли примут.
"Проект противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию. Особенно вызывает недоумение сильное увеличение штрафов за нарушение ПДД, предложение ввести накопительную систему нарушений в этой сфере, а также меры, связанные с возможностью конфискации автомобиля в пользу государства", – сказал политик.
Первый зампред комитета Вячеслав Лысаков заявил, что изменения выглядят как "откровенная попытка залезть в карман автомобилистам".
Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский считает, что если водителей ждут более жесткие наказания, то и пешеходов, которые нередко провоцируют ДТП, должны привлекать к ответственности чаще. Также в разговоре с порталом Autonews он подчеркнул, что часто водители нарушают правила не умышленно, а случайно, к примеру из-за неправильной организации дорожного движения.
Эксперт уверен, что предложенные варианты повышения штрафов в дальнейшем откатят до более приемлемых размеров, но в целом за нарушения ПДД будут наказывать строже, чем сейчас.
Комментарии
Какие драконовские. Все верно. Не нарушай.
Когда уже существенно увеличат штраф за езду без ОСАГО????? Этот ж смех , а не штрафы...
Читатель 09:00, посчитай под скольки камерами, ты за день проезжаешь, а потом умножь на 800))))
Вчера до Алейска насчитал штук 7 камер.
Тупых и не способных к вождению каким образом наказывать будете?
Народ за все заплатит. Штрафы должны зависеть от дохода, ну или от статусности машины. С чего какой-нибудь отец пяти детей платить будет? А если все прям по правилам ездить будут, то город вообще встанет в вечную пробку, ибо ни дорог нормальных, ни парковок. За такую транспортную инфраструктуру штрафы ввести не хотят?
5.02.2020 09:06
Шатал Труба
Сейчас у страховщиков то единой базы нет, так что им нечего передать в ГИБДД. Так что как минимум этот год еще многие без страховки будут ездить. Как то летом сидели в пивнушке и решили опрос провести кто страхует машины, а кто нет, так результат из 15 человек только 2 (включая меня) застраховали тс.
Когда будут штрафы за нечищенные дороги, когда наказание будет касаться всех; пьяных депутатов, чиновников, их де бильных деток, устраивающих гонки и безнаказанно давящих людей?
Заодно не забудьте и пешеходам в 10 раз повысить штраф.
5.02.2020 09:17 Давно из курилки выходил?
Казахстанцы, прочитав новость усмехнутся. Что в этих штрафах драконовского.
5.02.2020 09:14
- гость -
а что твой папашка пяти детный только шпилиться умеет? а если все будут ездить по правилам, то только лучше станет. никто перекрестки забивать не будет. а значит и пробок меньше
Если хочешь чтобы на тебе ездили - купи себе автомобиль.
Я думаю такой закон противоречит интересам автопроизводителей.
5.02.2020 09:28
- гость -
когда пешеход водятлу будет причинять повреждения в 10 раз больше чем водятел пешеходу вот тогда и поговорим о увеличении штрафов пешеходам
боярам мешают холопы на дороге, нада их планомерно выпиливать.
Такие штрафы боярам нипочём, а холоп банкротом запросто станет - и всё нет холопа на дороге.
а холоп банкротом запросто станет
мясной, обоснуй свое утверждение. только не как ты любишь воды налить. а конкретными словами.
практически ежедневно езжу с 98 года. город/трасса 90/10. за все время если с десяток штрафов было то хорошо. и все по моей вине (я это прекрасно знаю). ни одного левого не выписывали.
5.02.2020 09:14
- гость -
Как раз пробок то и будет меньше,т.к. часто они из-за уpодов, не соблюдающих правила и плюющих на все и вся.
За рулем уже скоро 20 лет, 2 машины в собственности, езжу ежедневно по Барнаулу, количество людей, которым вообще на.рать на ПДД постоянно увеличивается и безнаказанность только провоцирует их увеличение.
Драть надо максимально жестко, любого.
5.02.2020 09:42
- гость -
Не перекрёстки создают пробки, а пропускная способность дорог, их ровность, наличие разметки и прочее не достаточно выраженное на наших дорогах. Та же разметка дисциплинирует очень хорошо. Ты, видимо, пеший.
Кстати замечаю, что водители добрее что ли стали, и пропустят и выпустят. Грубят только пацанчики, ну и затупить не местные и сильно возрастные могут иногда.
Как то летом сидели в пивнушке и решили опрос провести кто страхует машины, а кто нет, так результат из 15 человек только 2 (включая меня) застраховали тс.
Ага, а потом все бухие сели в свои машины и разъехались по домам.
5.02.2020 09:14
- гость -
В вашем случае лучше промолчать, чем ерунду писать....))
"При этом машину предлагают забирать даже если она принадлежит другому человеку"
А если левое пьяное тело угнало машину? Тоже конфисковать в пользу государства?
А кто потом дербанить будет конфискованные автомобили и продавать "по своим" за 10 000 рублей?
5.02.2020 09:58
- гость -
Грубят только пацанчики
Еще автоледи. Типичный случай, не дают завершить маневр на перекрестке, прут в наглую, т.к. у них уже зеленый.
Неделю назад такая автоледи чуть бочину не снесла, когда я с со Строителей налево на Ленина на пл. Октября поворачивал. Там часто собирается небольшая пробочка из тех кто выехал на свой зеленый. Дурында по Ленина прямо сразу поехала, она главная, зачем кого-то пропускать?
Как говорят в ваших интернетах, люто-бешенно плюсую проекту нового КоАП.
Ужесточать надо, потому что народ действующих тарифов на штрафы не боится.
У меня пример перед глазами: люди, которые здесь водят как все (а это означает, что они постоянно нарушают ПДД), при езде по дорогам Европы или США очень скрупулёзно соблюдают все требования местных правил. А почему так происходит? Ответ прост: там ты сразу можешь прилипнуть на сумму от 500 баксов (на дорогах США).
То есть, угроза сильно навредить своим финансам останавливает даже самых отъявленных водителей.
Про конфискацию транспорта я просто аплодирую. Давно этот вопрос назрел. А то у нас вырос целый класс профессиональных синегалов, которые лишены прав, но продолжают регулярно ездить будучи синего цвета.
Кстати, пешикам я бы аналогично поднял штрафы за переход в неустановленных местах. Ну, из чувства социальной справедливости)
Типичный случай,
А давайте тут все случаи разберём, кто, где, кому, когда, откуда.
5.02.2020 10:24
ек
Абсолютно верно, поддерживаю.
Не думаете что можете двигаясь по правилам в потоке можете стать заложником тупохода, который «никуда не торопится» или просто водителя со слабой подготовкой.
Не у всех есть возможность и желание ковырялся в носу вместе со стадом
А давайте тут все случаи разберём, кто, где, кому, когда, откуда.
абажди. еще мясной свою сказку не рассказал.
У пешиков, которые кидаются под колеса туда, где будешь проезжать через 1-2-3 секунды, надо ноги конфисковывать
Мы думаем что если тебе будут перечислять на карту водителя 500 баксов за то что не нарушил на этом знаке, так это ещё воспитательнее.
чтобы сравнивать штрафы с "забугорными", нужно и доходы с "забугорными" сравнять. А прежде чем увеличивать бездумно штрафы, нужно отладить досконально работу существующих. В принципе ,конечно согласен, нарушил - плати, но всё должно быть разумно , и неотвратимость наказания тоже.
5.02.2020 10:24
ек
для начала неприкасаемых убрать нада, им пофигу любые штрафы - как нарушили так и будут дальше, хоть стопицот мильонов штраф сделай
5.02.2020 11:20
- гость -
вот вот! с неотвратимостью у нас проблемы, для некоторых
@Драконовские штрафы@
То есть, никакого отношения к действующей власти и жителям России они не имеют, а только к драконам. Так что зря комментаторы всполошились...
Следующее обновление КоАП видимо будет - разрешить расстрел любого участника движения на усмотрение сотрудника ГИБДД, потому что нет причин ему не доверять!
там вроде было написано когда-то"учитывая опасность нарушения..." .как то забылось,как и то,что требования сотрудника полиции должны быть ЗАКОННЫМИ(!) .