Алтайский край получит 100 млрд рублей как отстающий регион

Алтайский край вошел в десятку регионов, которые получат по 100 млрд рублей на реализацию программ развития экономики, сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, решение о выделении половины суммы уже принято. После освоения этих средств выделят оставшиеся 50 млрд рублей.

"Сейчас мы по этим регионам запросили программы: на что эти деньги будут направлены, есть ли в наличие проектно-сметная документация и реальные сроки, когда будут реализованы те или иные программы", — уточнил Хуснуллин.

Отметим, что вместе с Алтайским краем в десятку попадающих под поддержку регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями вошли Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Курганская и Псковская области.

Как ранее писал amic.ru, Барнаул может войти в число городов, которые получат в ближайшие годы от Минтранса РФ около 300 миллиардов на обновление общественного транспорта. Речь идет прежде всего о закупке новых трамваев и троллейбусов.

Одновременно с этим столица края может войти в число городов, которые также получат средства на новый общественный транспорт в рамках проекта ВЭБ. В данном случае речь идет о 400 миллиардах рублей.