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Стала известна причина госпитализации 25 детей на Алтае

, ИА "Амител"
Подростки, вероятно, отравились во время Чага-Байрама
Фото: Anna-news.info

Фото: Anna-news.info

Роспотребнадзор по Республике Алтай проводит внеплановую проверку из-за заболевания воспитанников школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им. Г.К. Жукова. Ученикам диагностировали острую кишечную инфекцию.

Предположительно, причиной заболевания стало употребление блюд, возможно приготовленных в домашних условиях, которые дети ели в ходе празднования национального праздника Чага-Байрам. При этом условий для соблюдения личной гигиены детям не создали.

В ходе разбирательства санврачи установили, что должностные лица интерната скрывали факты заболевания детей, что способствовало распространению инфекции среди воспитанников школы.

Сейчас все ученики школы-интерната находятся под меднаблюдением. В помещениях провели дезинфекцию.

Напомним, 25 воспитанников интерната им. Г. К. Жукова госпитализировали с 6 по 9 февраля 2020 года. По некоторым данным, у детей подозревали аденовирус.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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