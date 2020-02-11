В Барнауле задержали мужчину, который показывал гениталии детям

Полицейские задержали подозреваемого в сексуальных преступлениях против детей в Барнауле, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По информации правоохранителей, 31-летний мужчина 7 февраля позвонил в квартиру, а когда 10-летний мальчик открыл ему дверь, он произвел "действия сексуального характера". Очевидцы в соцсетях уточняют, что речь идет о демонстрации гениталий.

Задержанного ранее неоднократно судили за кражи, грабежи и иные преступления против собственности. Он освободился из колонии в 2017 году. После этого устроился разнорабочим на предприятие по производству мебели.

Пресс-служба СУ СКР уточняет, что следователи возбудили в отношении барнаульца уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего против лица, не достигшего 14 лет".

"В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", – пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что злоумышленник одевался в форму полицейского, чтобы дети открывали ему двери.