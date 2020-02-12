Барнаульцы сообщили о взрыве мусоропровода в многоэтажке

Жильцы дома по улице 65 лет Победы сообщили о взрыве мусоропровода. Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 февраля.

В краевом МЧС информацию о взрыве не подтверждают, но сообщают, что в доме действительно произошел пожар в мусоропроводе. На момент прибытия пожарных возгорание уже ликвидировали. Помощь сотрудников МЧС не понадобилась.

Обошлось без пострадавших.

Как уже сообщал amic.ru, ранее жительница Тулы опубликовала снимки колбасы, которая сама взорвалась просто лежа на столе. По словам женщины, она купила продукт в магазине "Магнит". До конца срока годности оставалось несколько дней. Производитель колбасы предположил, что причиной инцидента стало нарушение правил хранения.