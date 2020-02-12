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Барнаульцы сообщили о взрыве мусоропровода в многоэтажке

, ИА "Амител"
Обошлось без пострадавших
Фото: vk.com/incident22

Фото: vk.com/incident22

Жильцы дома по улице 65 лет Победы сообщили о взрыве мусоропровода. Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 февраля.

В краевом МЧС информацию о взрыве не подтверждают, но сообщают, что в доме действительно произошел пожар в мусоропроводе. На момент прибытия пожарных возгорание уже ликвидировали. Помощь сотрудников МЧС не понадобилась.

Обошлось без пострадавших.

Как уже сообщал amic.ru, ранее жительница Тулы опубликовала снимки колбасы, которая сама взорвалась просто лежа на столе. По словам женщины, она купила продукт в магазине "Магнит". До конца срока годности оставалось несколько дней. Производитель колбасы предположил, что причиной инцидента стало нарушение правил хранения.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

12.02.2020 10:13
- гость -

К чему вы клоните? Колбаса взорвалась и разнесла мусоропровод?

12.02.2020 10:18
АБОРИГЕН

Забродило? Когда искал жилье, выбирал только там где нет этой дичи в виде мусоропровода.

12.02.2020 10:19
сотрудник

колбаса взорвалась в туле,а пожар от взрыва колбасы случился в барнауле-причинно-следственная связь

12.02.2020 10:30
- гость -

Колбасы накидал средний класс.

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