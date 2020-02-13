Девушка-подросток выпала из окна в Барнауле

17-летняя девушка выпала с балкона 14 этажа. Произошло это сегодня, 13 февраля, на улице Островского, 49.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Как сообщают в алтайском следственном комитете, по факту обнаружения тела идет проверка. Специалисты осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уже писал amic.ru, в конце января 2020 года под окнами многоквартирного дома по адресу Павловский тракт, 305в обнаружили тело женщины. Следователи также выясняют причины произошедшего.