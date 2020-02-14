Налог для самозанятых могут ввести в Алтайском крае летом 2020 года

В Алтайский крае могут ввести налог для самозанятых уже в этом году, сообщает "Банкфакс".
Как рассказали в региональной налоговой службе, эксперимент с самозанятыми в 2019 году прошел успешно: жители Москвы, Московской и Калужской областей, а также Татарстана с энтузиазмом восприняли новую инициативу.
С января 2020 года в новом проекте приняли участие еще 19 регионов России, но Алтайский край в этот список не вошел. Как предполагалось ранее, возможность перехода в эту категорию бизнеса появится у жителей края только в 2021 году, однако представители ведомства не исключают, что налог для самозанятых могут ввести уже летом 2020 года. Это произойдет при условии, что власти примут необходимых региональные законодательные акты, которые будут согласованы с федеральным законодательством.
Начальник УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко отметил, что многие жители края уже активно оформляются в органах других регионов в качестве самозанятых. Только на данный момент таких налогоплательщиков насчитывается 1,5 тысячи.
Как подчеркнул Куриленко, в Алтайском крае появится большое количество желающих присоединиться к новому виду налогообложения. Это станет актуально как для тех, кто скрывает свои доходы, так и для мелких предпринимателей с невысоким доходом. Также преимуществом оформления в качестве самозанятого станет сокращение налоговых отчислений и отсутствие проблем с законом.
Комментарии
Когда введут налог на депутатскую тупость? -вот бы пополнили бюджет, за счет этих идиотов!
А может быть имеет смысл прекратить делать налоговые поблажки сырьевым гос. монополиям? Только у них налоговая нагрузка падает в этой стране.
можно много комментировать но народ сам выбрал "Сказки Андерсона"
ЗА выбор надо платить.
Ну и комментаторы! Кто о чем. А в статье говорится всего лишь о льготном налогообложении.
Я не читаю, я просто тупо пишу. )))
Высшие чинонвики Российского государства перевели свою миллиардную недвижимость на РФ. Налоги не платят. А нищим предлагают с 2 тысяч рублей в месяц налог платить на самозанятых.
"с энтузиазмом восприняли новую инициативу" вы где это взяли???
14.02.2020 10:25
АБОРИГЕН
с монополиями разбираться конечно нужно, только вот в край охреневшая категория граждан которым "все должны" - первостепенна.
14.02.2020 10:49
- гость -
А нищим предлагают с 2 тысяч рублей в месяц налог платить на самозанятых.
Ты закон хоть читал, товарищ наброс? О малоимущих там вообще речь не идёт.
Первостепенно таких вот технарей..............
"с энтузиазмом восприняли новую инициативу"
в обще-то да, аж пришлось вводить список профессий, попадающих под этот закон, так как население рф дюже сообразительное )))
а дальше заголовка им некогда читать
Ну Слава Богу!
Хоть одно здравое решение за последние 20ть лет....
Давно пора добраться до самозанятых. Записываемся на ноготочки и прочих. Как налоги платить, так караул, грабят. А лечение и образование им подавай бесплатно.
Помните, что статус самозанятого не дает права на пенсию !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Едрилки отписались?
Помните, что статус самозанятого не дает права на пенсию
на какую пенсию
Ты закон хоть читал, товарищ наброс? О малоимущих там вообще речь не идёт.
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Закон о налоге на полицейских. Закон о налоге на учителей. Зачем я буду читать такие законы Итак все понятно о авторах законов.
О малоимущих там вообще речь не идёт.
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Я безработный 8 лет. Плачу НДС, налог на недвижимость.
Слава Путину, Мишустину и Единой России. Больше хороших законов на благо россиян.
14.02.2020 10:58
технарь
Тебе как любителю жесткой вертикали и охранителю действующего режима, должно быть известно, что при том уровне налогов на доходы граждан что существует в РФ, а это без малого больше 40%, есть определенная пропасть между выплачиваемыми налогами и услугами которые это государство оказывает.
Получается что уровень налогообложения сопоставим с развитыми социальными государствами типа Финляндии или Швеция а качество услуг не соответствует даже уровню существующем в оплоте рыночной экономике - США, где налог на прибыль один из самых низких.
налогов на доходы граждан
будет вернее на доходы работающих граждан
служащие, депутатствующие, чиновнящие и другие категории получающие из бюджета по факту налогов не платят - они недополучают из бюджета, то есть возвращают часть полученного из оного в него же )))
Давно пора добраться до самозанятых. Записываемся на ноготочки и прочих. Как налоги платить, так караул, грабят. А лечение и образование им подавай бесплатно.
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Бесплатно этого уже лет как пятнадцать ничего нет.
Видимость лечения и образования (бесплатно) - да.
Реальное лечение и образование уже давно платно.
И самое страшное уже даже не в этом.
Самое страшное, что качество ДАЖЕ платного лечения - образования с годами только ухудшается..
Важно не только ПЛАТНО попасть к врачу/учителю, а именно платно попасть у НУЖНОМУ врачу/учителю, который реально поможет..
14.02.2020 13:06
- гость -
И в каких поликлиниках или больницах у нас платные врачи, если не секрет?
Один всего вопрос - Когда наша власть введёт налог на воздух и осадки??(((((((((((((((
Когда с чиновников будут спрашивать если доход в год 225 тыс . рублей имеют три машины по миллиону каждая, так самозанятые начнут выходить из тени. В налоговой тоже не высокие зарплаты хотя на паковке служащих машины представительского класса , или подарок любовников!!!!????
Хорошо... Граждане, пользующиеся услугами самозанятых должны взять у них справки об оказанных услугах, затем оформить налоговый вычет в 13%. Оказавший услуги должен оплатить всего лишь 6%. Т.е. менее половины возврата. Вывод: либо справки не дают, либо безграмотны. Двойное налогообложение получается. Запрещено