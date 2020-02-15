Снегоход с двумя рыбаками сорвался с обрыва под Рубцовском

Житель Рубцовского района погиб в аварии со снегоходом, сообщает очевидец в паблике "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте".

На транспортном средстве передвигались два рыбака из поселка VI Конгресса Коминтерна, когда оно рухнуло с обрыва. По словам очевидца, один из мужчин погиб на месте происшествия, второй получил травмы.

Это не первое происшествие в этом году с участием алтайских рыбаков, которые передвигаются на снегоходах. Так, троим жителям Алейска потребовалась помощь спасателей, после того как они отправились за город рыбачить утром 25 января.

Когда разыгралась метель, рыбаки решили вернуться домой на снегоходе, но техника подвела – заглохла и больше не завелась. Им на выручку пришли спасатели.