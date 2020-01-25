Троих рыбаков спасли из снежного плена сотрудники МЧС

Троим жителям Алейска потребовалась помощь спасателей, после того как они отправились за город рыбачить утром 25 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Они поехали отдыхать вопреки призывам властей не выезжать за пределы населенных пунктов, так как с утра погода была спокойной.

К середине дня погода резко испортилась. Когда разыгралась метель, рыбаки решили вернуться домой на снегоходе, но техника подвела – заглохла и больше не завелась.

В условиях нулевой видимости и сильной метели рыбаки с огромным трудом нашли место, где была сотовая связь, и попросили помощи у спасателей, уточнив, что находятся в лесополосе.

На их поиски направили два поисково-спасательных отряда. В результате ситуация разрешилась благополучно – рыбаков нашли и доставили обратно в Алейск.

Замначальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Николай Егоров выразил разочарование, что из-за подобных поступков граждан спасателям приходится перебрасывать резервы, которые сейчас задействованы в очень важной задаче – доставке провианта в отрезанные метелью от остального мира населенные пункты.

"Имея свой собственный снегоход, они могли бы проявить гражданскую ответственность и помогать в таких сложных условиях людям, – заявил Егоров. – Ведь во многих занесенных бураном населенных пунктах заканчиваются продукты питания и вода. Спасатели, администрация и все задействованные службы доставляют на снегоходах необходимое продовольствие попавшим в беду".

Напомним, из-за метели 25 января в Алтайском крае остаются перекрытыми около 30 автомобильных дорог. Движение автобусов ограничили и по Чуйскому тракту.