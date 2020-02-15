Алиса Фрейндлих рассказала, на что хватает ее пенсии

Известная советская актриса Алиса Фрейндлих рассказала о размере своей пенсии изданию Teleprogramma.pro. По словам 85-летней звезды "Служебного романа" и "Жестокого романса", у нее хорошее пособие.

"Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая, – уточнила артистка. – Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается".

По ее словам, пенсионные сбережения она хранит на банковской книжке, чтобы затем потратить их в поездке на отдых.

Алиса Фрейндлих – советская и российская актриса театра и кино, певица. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени Константина Станиславского.

Ранее российский юморист Евгений Петросян рассказал, что у него обыкновенное пособие, немного превышающее 20 тысяч рублей.