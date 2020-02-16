Протоиерей назвал гражданских жен бесплатными проститутками

Протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками, сообщает "Интерфакс".

Как отмечает священнослужитель, гражданские жены не понимают, что такое настоящий брак. Они, по мнению священнослужителя, лишь временная утеха.

"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: "у меня гражданский брак". Здрасьте! – отметил Смирнов.

Священник подчеркивает, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Как он объясняет, многие мужчины в России живут гражданским браком, и своих женщин они не воспринимают в качестве гражданских жен.

"Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все, а так тебя никто за жену не считает", – заключил представитель Православной церкви.