Протоиерей назвал гражданских жен бесплатными проститутками

Протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками, сообщает "Интерфакс".
Как отмечает священнослужитель, гражданские жены не понимают, что такое настоящий брак. Они, по мнению священнослужителя, лишь временная утеха.
"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: "у меня гражданский брак". Здрасьте! – отметил Смирнов.
Священник подчеркивает, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Как он объясняет, многие мужчины в России живут гражданским браком, и своих женщин они не воспринимают в качестве гражданских жен.
"Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все, а так тебя никто за жену не считает", – заключил представитель Православной церкви.
Комментарии
А сам он духовная проститутка?
А сам он на первой женился? В молодости, поди, грешил, как черт.
Всю ответственность свалил на женщин..
церковник так-то прав.
Девушки, если вам станет скучно, просто подойдите к какой-нибудь паре в ресторане и заорите: «Кто, черт возьми, это такая?!»
Говорит он совершенно правильно.
Наловил Иван Царевич лягушек и что, на всех жениться? Так и живет он с ними гражданским браком...
- Половина официальных браков в России распадаются, половина мужиков в России официальные козлы.
- Это, которая развелась или которая еще нет?
- Которая не развелась, те олени с рогами...
Почему бесплатные? Совсем так и не бесплатные! Если посчитать, сколько тратится на гражданских жён, так действительно - легче нанять платную)
Так оно и есть. В мире всё перевернулось. На западе в моде движение "ми ту", где женщины, заработавшие блага жизни передком, теперь обвиняют в этом мужиков. А чем какая-нибудь Волочкова, зарабатывающая "шпагатами", отличается от проститутки? Размером платы?
Почему вы тут,а не с детьми или с законной женой?
-Иван Иванович! Почему не женитесь!
-Дорого!
Может они живут, чтобы лучше узнать друг друга, а потом и поженятся, а может и разойдутся.
Если живут гражданским браком, а у них уже есть общие дети, то тут тоже можно найти причины, которые их устраивают.
Утро. Гражданские супруги собираются на работу. Мужчина припевает:
-Порапобабам, порапобабам...
Женщина:
-Татарамдаром, татаромдаром...
Протоиерей хоть и с бородой, но жених он интересный ...
16.02.2020 15:34
технарь
церковник так-то прав.
У-тю-тю! Ты кроме того, что единорос и путиноид, росгвардеец и жандарм, ты оказывается еще и религиозный мракобес.
Прав он, на все 100. Гражданский брак бесовщина узаконенная.
А настоящий брак-это с венчанием? Или со штампом в паспорте? Этот духовник хочет на венчаниях заработать, неужели денег мало опять РПГ? Или решил собезьянничать и хайпануть по-охлобыстински?
Судя по постам, бабам не понравилось. А мужики ничего, шутят
Видать угадал. Жестковато, но похоже на правду
16.02.2020 15:49
- гость -
Абсолютно солидарен.
За месяц потратишь меньше с платной, чем за неделю со своей "бесплатной"! Ерунду городит дедушка. Что осуждает, его право. Но так грубо - перегибает палку. Или ему это неведомо вообще, только в мыслях.
Технарь, Чучмек и Александр.
Гражданский брак - это когда есть запись только в книге регистраций, т.е. в ЗАГСЕ (сами расшифруйте). А венчание в церкви - церковный.
Сам он проститутка в рясе!
Тезисно:
1. Технарь и чучмек - сказочные.
2. Гражданский брак это про загс, церковный про венчание.
По мнению церкви все кто венчаны - живут во грехе.
3. Попу рот с мылом промыть надо, чтобы базар в следующий раз фильтровал.
Бес
Выйду замуж на время кризиса. Готовлю вкусно, говорю мало, голова не болит.
Что такое "гражданский брак?" -Обещать - не значит жениться.
А ежели по браку - то ПЛАТНАЯ проститука???
Ну как бы все поняли, что он имел в виду без регистрации акта гражданского состояния. Без венчания, думаю, 90 % всех людей живут, а вот без регистрации не так много. Только легко на это смотрящие. Мужик втайне надеется, что может лет через 5 возьмет новую, помоложе. А баба думает, хрен тебе новую, рано или поздно все равно залечу, придется тебе женится, кабель
Не факт, что все на залетевших женятся, тем более сразу.
"Гражда
Выродок! Оскорбил миллионы женщин и мужчин.
По его логике, все женщины проститутки!
Без регистрации это когда друг друга обмануть хотят, мужик не исключает, что можно спрыгнуть, женщине надо, чтобы не спрыгнул. Женский век короче, мужик в 30 может женится на 20-и летней, женщина в 30 уже будет искать мужика разведенного или пожившего с какой то такой же
Дед абсолютно прав.
вот это вот поясните:
"... Священник подчеркивает, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин..."
я так понимаю, что к каждой одной замужней женщине должен прилагаться один женатый мужчина, и их количество равно.
или у нас уже многоженство разрешили?
Попам надо научиться уважать матерей и просто женщин, стыд срам какой то...изо рта льется. Чаплин много наговорил, теперь вот новый говорун.