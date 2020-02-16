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Протоиерей назвал гражданских жен бесплатными проститутками

, ИА "Амител"
По мнению представителя РПЦ, допустим только настоящий брак
Фото: web.archive.org

Фото: web.archive.org

Протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками, сообщает "Интерфакс".

Как отмечает священнослужитель, гражданские жены не понимают, что такое настоящий брак. Они, по мнению священнослужителя, лишь временная утеха.

"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: "у меня гражданский брак". Здрасьте! – отметил Смирнов.

Священник подчеркивает, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Как он объясняет, многие мужчины в России живут гражданским браком, и своих женщин они не воспринимают в качестве гражданских жен.

"Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все, а так тебя никто за жену не считает", – заключил представитель Православной церкви.

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Комментарии

16.02.2020 15:17
- гость -

А сам он духовная проститутка?

16.02.2020 15:24
- гость -

А сам он на первой женился? В молодости, поди, грешил, как черт.

16.02.2020 15:33
- гость -

Всю ответственность свалил на женщин..

16.02.2020 15:34
технарь

церковник так-то прав.

16.02.2020 15:37
- гость -

Девушки, если вам станет скучно, просто подойдите к какой-нибудь паре в ресторане и заорите: «Кто, черт возьми, это такая?!»

16.02.2020 15:37
Чучмек

Говорит он совершенно правильно.

16.02.2020 15:42
- гость -

Наловил Иван Царевич лягушек и что, на всех жениться? Так и живет он с ними гражданским браком...

16.02.2020 15:46
- гость -

- Половина официальных браков в России распадаются, половина мужиков в России официальные козлы.
- Это, которая развелась или которая еще нет?
- Которая не развелась, те олени с рогами...

16.02.2020 15:49
- гость -

Почему бесплатные? Совсем так и не бесплатные! Если посчитать, сколько тратится на гражданских жён, так действительно - легче нанять платную)

16.02.2020 15:51
- гость -

Так оно и есть. В мире всё перевернулось. На западе в моде движение "ми ту", где женщины, заработавшие блага жизни передком, теперь обвиняют в этом мужиков. А чем какая-нибудь Волочкова, зарабатывающая "шпагатами", отличается от проститутки? Размером платы?

16.02.2020 15:59
- гость -

Почему вы тут,а не с детьми или с законной женой?

16.02.2020 16:01
- гость -

-Иван Иванович! Почему не женитесь!
-Дорого!

16.02.2020 16:08
- гость -

Может они живут, чтобы лучше узнать друг друга, а потом и поженятся, а может и разойдутся.
Если живут гражданским браком, а у них уже есть общие дети, то тут тоже можно найти причины, которые их устраивают.

16.02.2020 16:11
- гость -

Утро. Гражданские супруги собираются на работу. Мужчина припевает:
-Порапобабам, порапобабам...
Женщина:
-Татарамдаром, татаромдаром...

16.02.2020 16:12
- гость -

Протоиерей хоть и с бородой, но жених он интересный ...

16.02.2020 16:35
- гость -

16.02.2020 15:34
технарь
церковник так-то прав.

У-тю-тю! Ты кроме того, что единорос и путиноид, росгвардеец и жандарм, ты оказывается еще и религиозный мракобес.

16.02.2020 17:22
Александр

Прав он, на все 100. Гражданский брак бесовщина узаконенная.

16.02.2020 17:28
- гость -

А настоящий брак-это с венчанием? Или со штампом в паспорте? Этот духовник хочет на венчаниях заработать, неужели денег мало опять РПГ? Или решил собезьянничать и хайпануть по-охлобыстински?

16.02.2020 17:33
гость

Судя по постам, бабам не понравилось. А мужики ничего, шутят

16.02.2020 17:35
гость

Видать угадал. Жестковато, но похоже на правду

16.02.2020 17:35
- гость -

16.02.2020 15:49
- гость -
Абсолютно солидарен.
За месяц потратишь меньше с платной, чем за неделю со своей "бесплатной"! Ерунду городит дедушка. Что осуждает, его право. Но так грубо - перегибает палку. Или ему это неведомо вообще, только в мыслях.

16.02.2020 17:43
- гость -

Технарь, Чучмек и Александр.
Гражданский брак - это когда есть запись только в книге регистраций, т.е. в ЗАГСЕ (сами расшифруйте). А венчание в церкви - церковный.

16.02.2020 17:48
- гость -

Сам он проститутка в рясе!

16.02.2020 17:49
- гость -

Тезисно:
1. Технарь и чучмек - сказочные.
2. Гражданский брак это про загс, церковный про венчание.
По мнению церкви все кто венчаны - живут во грехе.
3. Попу рот с мылом промыть надо, чтобы базар в следующий раз фильтровал.

16.02.2020 17:54
- гость -

Бес

16.02.2020 17:59
Анекдоту

Выйду замуж на время кризиса. Готовлю вкусно, говорю мало, голова не болит.

16.02.2020 18:01
- гость -

Что такое "гражданский брак?" -Обещать - не значит жениться.

16.02.2020 18:08
ГОСТЬ

А ежели по браку - то ПЛАТНАЯ проститука???

16.02.2020 18:11
гость

Ну как бы все поняли, что он имел в виду без регистрации акта гражданского состояния. Без венчания, думаю, 90 % всех людей живут, а вот без регистрации не так много. Только легко на это смотрящие. Мужик втайне надеется, что может лет через 5 возьмет новую, помоложе. А баба думает, хрен тебе новую, рано или поздно все равно залечу, придется тебе женится, кабель

16.02.2020 18:27
- гость -

Не факт, что все на залетевших женятся, тем более сразу.

16.02.2020 18:33
Друк

"Гражда

16.02.2020 19:00
- гость -

Выродок! Оскорбил миллионы женщин и мужчин.

16.02.2020 19:13
Олег

По его логике, все женщины проститутки!

16.02.2020 19:21
гость

Без регистрации это когда друг друга обмануть хотят, мужик не исключает, что можно спрыгнуть, женщине надо, чтобы не спрыгнул. Женский век короче, мужик в 30 может женится на 20-и летней, женщина в 30 уже будет искать мужика разведенного или пожившего с какой то такой же

16.02.2020 19:51
- гость -

Дед абсолютно прав.

16.02.2020 19:59
- гость -

вот это вот поясните:

"... Священник подчеркивает, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин..."

я так понимаю, что к каждой одной замужней женщине должен прилагаться один женатый мужчина, и их количество равно.

или у нас уже многоженство разрешили?

16.02.2020 20:09
- гость -

Попам надо научиться уважать матерей и просто женщин, стыд срам какой то...изо рта льется. Чаплин много наговорил, теперь вот новый говорун.

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