На алтайской трассе дотла сгорел автомобиль после ДТП

На трассе в Бийском районе проезжающий мимо тракторист вытащил водителя из загоревшегося в результате ДТП автомобиля, сообщает "Аварком Бийск".

Инцидент произошел на дороге из села Жаворонки в сторону села Фоминского. Во время движения водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет, где транспорт и загорелся.

Водителя легковушки из салона успел вытащить тракторист, который в этот момент проезжал мимо. Известно, что пострадавший был в неадекватном состоянии. Автомобиль при этом полностью сгорел.

Ранее аmic.ru писал о молодом бийчанине, который за ночь украл два аккумулятора из автомобилей местных жителей. Тогда стражи порядка быстро нашли подозреваемого, которым он впоследствии признался в еще двух аналогичных преступлениях.