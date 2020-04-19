Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд

За минувшие сутки в России зафиксировали 6060 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 19 апреля федеральный оперативный штаб. Это самое большое значение с момента начала пандемии.
Умерли 48 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19. 28 смертей пришлось на Москву, девять – на Московскую область, три – на Пензенскую область, две – на Башкортостан, по одной – на Ингушетию, Новосибирскую, Мурманскую и Липецкую области, Краснодарский и Ставропольский края.
3570 новых инфицированных зарегистрировали в Москве, 709 – в Подмосковье. Более 50 случаев заболевания за сутки подтвердили в Нижегородской области (126), Санкт-Петербурге (114), Архангельской области (68), Мордовии (60) и Тульской области (58).
В Сибири в числе лидеров Красноярский край (24), Новосибирская область (22), Алтайский край и Кемеровская область (по 9).
Всего в России 42853 заболевших, большинство из них – в Москве (24324). Почти 3,3 тысячи человек уже вылечились, 361 – умер.
Комментарии
Началось...
За минувшие сутки в России зафиксировали 6060 новых случаев заражения
По количеству выявленных зараженных за сутки Россия уже на втором месте в мире после США. Или тестируют много, или изолируют мало
19.04.2020 16:27
гость
Чтобы показать преимущество нашей системы здравоохранения нужно:
1.По числу "выявленных" по отчётам выйти на первое место в мире.(миллионов 100-120).
2.По числу умерших-"заморозить" на паре тысяч.
И потом "гордиться" этим.
В.Путин
Да, все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем – рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении.
Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой.
Путинский план борьбы с коронавирусом в России:
Здоровым - самоизолироваться.
Больным - самообнулиться.
Школьникам и студентам - самообучаться.
Работающим – самодистанцироваться.
Безработным – самообеспечится.
Голодным – самонакормиться.
Мертвым - самозахорониться.
Уже в первой 10 .. Еще персы с турками сопротивляются, не дают обогнать... Но это только дело времени...
Это из серии, догоним и перегоним США, только тоскливо от этого становится, т.к. царь забил на страну от слова СОВСЕМ
Люди сами виноваты, что прирост зараженных так быстро увеличивается. Многие до сих пор считают пандемию просто фейком. Не соблюдают защитных мер, не носят маски, толпятся на детских площадках и т.д. Т.е. без необходимости выходят на улицу и собираются группами.
19.04.2020 17:23
- гость -
Маски не помогают и это доказано, а в остальном прямая вина властей.
19.04.2020 17:23
- гость -
Это люди виноваты, что вождь не выделяет деньги даже на обеспечение населения СИЗ в т.ч. масками?! И это люди виноваты в том, что их постоянно дезинформируют - например, что не нужно носить маски, что песах нужно праздновать, что нужно готовиться к параду 9 мая и т.д. и т.п.?!
19.04.2020 17:28
Alex1976
Маски не помогают и это доказано, а в остальном прямая вина властей.
------------
Если маски не помогают, зачем сами медики их надевают?
Маски помогают. Не панацея, но риск заражения снижают.
Люди сами виноваты, что прирост зараженных так быстро увеличивается.
Как организовывают, так и получается.
Когда праздношатающиеся окажутся на больничных койках и кому-то из них не хватит аппарата ИВЛ или чего-то другого и его не спасут, это будет справедливо.
Интересно,что обошлось бы дешевле: всех прибывших в страну отправить в изоляторы,остановить всю страну на 2х недельный карантин (кроме жизненноважных производств) и выплатить за это всему населению страны тысяч по 20,или теперь сжигать миллиарды на госпитали,больницы,"поддержку" и т.п.....?
19.04.2020 17:28
- гость -
Это люди виноваты, что вождь не выделяет деньги даже на обеспечение населения СИЗ в т.ч. масками?! И это люди виноваты в том, что их постоянно дезинформируют - например, что не нужно носить маски, что песах нужно праздновать, что нужно готовиться к параду 9 мая и т.д. и т.п.?!
--------
Люди виноваты, что самим себе не могут сшить/соорудить маску. В инете масса способов показано, как это можно сделать, даже без нитки с иголкой. Но ведь проще ничего не делать, обвиняя власти, что они тебе лично не сшили маску.
Насчет остального, да люди тоже виноваты, что не хотят думать своей головой. Перед глазами опыт Италии, Испании, Нью-Йорка. Но нет, не верят, что в России будет то же самое. Продолжают посещать общественные места без необходимости и т.д.
19.04.2020 17:36
- гость -
У праздношатающегося может быть бычье здоровье,а вот у того,кто с ним случайно пересечётся выйдя раз в неделю "за хлебушком" нет. И этому вышедшему не хватит ивл?
Это будет справедливо?
Время идёт, деньги кончаются, а вопросы остаются.
19.04.2020 17:36
- гость -
Когда праздношатающиеся окажутся на больничных койках и кому-то из них не хватит аппарата ИВЛ или чего-то другого и его не спасут, это будет справедливо.
-------------
Так вот боюсь, эти праздношатающиеся будут молодыми, поэтому медики решат, что им маска ИВЛ больше нужна, чем какому-нибудь пенсионеру. Которому заразу притащил этот молодой болван.
19.04.2020 17:35
Пионер
Люди сами виноваты, что прирост зараженных так быстро увеличивается.
Как организовывают, так и получается.
-----------
Может быть, действительно, россиянам надо, чтобы их палками домой загоняли, как делают в Индии. По другому до многих не доходит.
19.04.2020 17:36
Гость
Интересно,что обошлось бы дешевле: всех прибывших в страну отправить в изоляторы,остановить всю страну на 2х недельный карантин (кроме жизненноважных производств) и выплатить за это всему населению страны тысяч по 20,или теперь сжигать миллиарды на госпитали,больницы,"поддержку" и т.п.....?
------------------
Интересно, можно ли было в принципе не пустить заразу в страну? Закрыть границы на полгода-год, пока не будет изобретена вакцина? Насколько это реально, когда границы такие большие, как в России?
а вот у того,кто с ним случайно пересечётся выйдя раз в неделю "за хлебушком"
При выходе за хлебушком даже раз в неделю и после этого выхода нужно тоже меры безопасности соблюдать!
Про железный занавес не слышали чтоль?
Последнее время общественное мнение плавно готовится к тому, что помощь в итоге будут оказывать военные. Мое мнение: все к этому и идёт - комендантский час, военно-полевые госпитали и т.д. Иначе похоже наш народ серьезность ситуации понять не сможет
19.04.2020 17:47
- гость -
У СССР граница была "подлиннее" и ничего,железный занавес держали.
А сейчас верещат о свободе передвижения,конституционных правах...
Хотя надо тупо спастись.
И Путин исходит из принципа-что Запад на это скажет,да как-бы волнений избежать.
"Академик" здраво объявлял о закрытии своей республики,так нет-как ты можешь быть круче московских "разрешителей"!
Эффективные менеджеры,а не государственные деятели.
19.04.2020 17:51
Гость
Комендантский час надо было 3 недели назад объявлять вместо выходных.
19.04.2020 17:40
- гость -
Верно пишите - нужно самим шить маски, перчатки, костюмы, готовить "на пару" вакцину, самоизолироваться - но тогда возникает вопрос, зачем нам незаменимый и обнуленный, который не выполняет свои обязанности, при этом все свалил на регионы, но денег не даёт?!
Когда праздношатающиеся окажутся на больничных койках и кому-то из них не хватит аппарата ИВЛ или чего-то другого и его не спасут, это будет справедливо.
выбор может быть не в твою пользу
Выбор сто процентов будет не в пользу не праздношатающегося, это закон бутерброда. Все праздношатающиеся и праздноотдыхающие за рубежом сейчас быстро проскочат под свободными аппаратами ИВЛ и будут дальше праздношататься и праздно отдыхать. А больницы начнут заполнятся самоизолировавшимеся. Поэтому логика походить по улице и магазинам именно сейчас есть
Выживут сильнейшие
Остальным хоть изолируйся, хоть не изолируйся...
Выбор сто процентов будет не в пользу не праздношатающегося, это закон бутерброда. Все праздношатающиеся и праздноотдыхающие за рубежом сейчас быстро проскочат под свободными аппаратами ИВЛ и будут дальше праздношататься и праздно отдыхать.
Сам себе противоречишь.
Не надо было ботаникам физкультуру в школе по учебникам учить
Может и иммунитет бы не пропал
[Можно ввести справедливый порядок, человек пойманный при нарушении режима самоизоляции вносится в реестр тех, кто в случае заболевания получает аппарат ИВЛ в последнюю очередь. Если аппаратов будет не хватать, то сначала будут лечить тех, кто не попал в реестр праздношатающихся. Это будет справедливо
Выбор сто процентов будет не в пользу не праздношатающегося, это закон бутерброда. Все праздношатающиеся и праздноотдыхающие за рубежом сейчас быстро проскочат под свободными аппаратами ИВЛ и будут дальше праздношататься и праздно отдыхать.
Это закон. Можно назвать закон бутерброда, можно закон подлости. Но это закон
19.04.2020 17:36
Гость
+1000
19.04.2020 17:47
- гость -
Доэвакуировались туристов которые попёрлись в заразные регионы (чтоб путёвочки не пропали), получайте...
Маски не помогают и это доказано, а в остальном прямая вина властей.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Власти-то вам как раз и говорят прямо: "Сидите дома!" А кто виноват, что вы не их слушаете, а попов и всяких "православных активистов", и претесь, как бараны, в церковь (а многие еще и детей с собой тащите) то на Вербное воскресенье, то на Пасху?.. Или вовсе просто праздно шатаетесь по улицам, как будто никакой эпидемии сроду нету. Я не сторонник путинской власти, но мозгами-то надо думать.
Каждому свое. От судьбы не убежишь и не спрячишся
вечерний хор кубанских казачков выступает.
Мы как бы с В и не прятались. Переместились на безопасное расстояние он предлагал бежать дальше звать народ. Як ловко пятился назад, когда они пытались схватить его за майку, чтоб отделать.
Но ты б там всем им показал анонимный клоун.
19.04.2020 21:42
- гость - А представляете себе, если на самом деле окажется что вы не правы, и принятые вами меры (забитость в углу) ничего ровным счетом не меняет? А можно было вести нормальный образ жизни, а вы сидели это все время в углу и ссали кипятком и оскорбляли остальных в отсутствии ума? как вам такая точка зрения?!
Из за таких "точек зрения" нормальные люди погибают...
Боксерская тактика: уход от удара, перемещение по рингу, клинч и тд.
РАН: коронавирусом можно заразиться во время еды . похоже россиянам грозит и карантин и запрет на еду.