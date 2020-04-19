Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд

За минувшие сутки в России зафиксировали 6060 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 19 апреля федеральный оперативный штаб. Это самое большое значение с момента начала пандемии.

Умерли 48 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19. 28 смертей пришлось на Москву, девять – на Московскую область, три – на Пензенскую область, две – на Башкортостан, по одной – на Ингушетию, Новосибирскую, Мурманскую и Липецкую области, Краснодарский и Ставропольский края.

3570 новых инфицированных зарегистрировали в Москве, 709 – в Подмосковье. Более 50 случаев заболевания за сутки подтвердили в Нижегородской области (126), Санкт-Петербурге (114), Архангельской области (68), Мордовии (60) и Тульской области (58).

В Сибири в числе лидеров Красноярский край (24), Новосибирская область (22), Алтайский край и Кемеровская область (по 9).

Всего в России 42853 заболевших, большинство из них – в Москве (24324). Почти 3,3 тысячи человек уже вылечились, 361 – умер.