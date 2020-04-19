Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае вновь выросло

Девять новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки подтвердили в Алтайском крае, информирует региональный оперативный штаб.
Таким образом, общее число зараженных в регионе теперь составляет 72 человека.
"По данным Минздрава Алтайского края, состояние всех больных оценивается как удовлетворительное, у большинства болезнь протекает в легкой форме, у троих – в тяжелой, два из них находятся на аппарате ИВЛ", – констатировали в оперштабе.
Заболевших выявили в 14 муниципальных образованиях. На Барнаул пришлись 45 случаев, на Павловский район – пять (с. Павловск – 2, пос. Комсомольский – 2, пос. Шахи – 1), на Рубцовский район (с. Веселоярск) – 4, на Камень-на-Оби и Крутихинский район — по 3, на Горняк, Первомайский (с. Логовское) и Советский (с. Советское) районы – по 2. На Бийск, Рубцовск, Заринск, Новоалтайск, Змеиногорск и Поспелихинский район (с. Николаевка) пришлись по одному подтвержденному заражению COVID-19.
Как уже писал amic.ru, в субботу, 18 апреля, оперштаб сообщил о десяти новых случаях заболевания COVID-19. Впервые выявили зараженных в Змеиногорске, Горняке и Поспелихинском районе.
Напомним, что в связи с угрозой распространения коронавируса в регионе действует режим самоизоляции. Его ввел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Население просят оставаться дома и не выходить на улицу без особой нужды.
Комментарии
Число жертв коронавируса в мире превысило 160,7 тыс. человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
По количеству умерших от заболевания лидируют США — 38,9 тыс. человек. Из них 13,1 тыс. скончались в городе Нью-Йорке, ставшим очагом распространения коронавируса в стране. На втором месте по числу жертв находится Италия — 23,2 тыс. человек, следом за ней идет Испания с 20,6 тыс. умерших.
США лидируют и по количеству заразившихся: в них зарегистрировано почти 735 тыс. случаев заболевания. Это больше, чем в Испании (194,4 тыс.), Италии (175,9 тыс.), Франции (152,9 тыс.) и Германии (143,7 тыс.) вместе взятых. Именно в таком порядке европейские страны расположились следом за США по числу подтвержденных случаев заражения.
Россия в этом списке занимает 11-е место. За прошедшие сутки число заразившихся в ней увеличилось на 4785 человек и достигло 36 793. Случаи заболевания выявили во всех регионах страны. Умерли с начала эпидемии в России 313 человек, выздоровели более 3 тыс.
Выводы делает каждый сам.Опоздали с закрытиями, перекрытиями, изоляциями.
По сути трое болеют. На регион в 2,5 млн человек . Массовый идиотизм крепчает
В этом году всего умерло 17 млн человек, родено 42 млн. Выводы делайте сами.
Более рационально - с точки зрения и эпидемиологии, и экономики - ввести на непродолжительное время более строгие меры и ослаблять их, чем потихоньку вводить более строгие.
Потому что результат введенных мер мы видим только через две недели. За эти две недели заболеваемость может вырасти в 50 раз.
19.04.2020 13:13
- гость -
По сути трое болеют. На регион в 2,5 млн человек . Массовый идиотизм крепчает
в 1960-е этой вспышки никто бы не заметил. У нас изменилась цивилизация, никогда не было до 30% живущих людей старше 60 лет. Ну подумали бы, что просто какой-то другой вирус. Потому что не было этого "субстрата смерти", не была настолько велика часть популяции, которая может в результате встречи с этим вирусом умереть.
Таким образом, решение в отношении отложенного или немедленного эффекта не лежит в экономическом ключе полностью. Оно лежит в моральном ключе, в политическом и в экономическом тоже.
Если у вас люди старше 60 лет обеспечивают 30% голосов на выборах, то вы не можете не считаться с этой группой населения.
если из этого малого как вы говорите числа умерших окажется не дай бог кто-то из ваших - вам от этого легче будет?
Более молодые люди, уже сейчас думайте о своём здоровье . Диабет и ССЗ это те заболевания, которые значительно повышают риск смерти после 60.
Вот и весь урок всей этой истории
когда начнет правительство-оказывать денежную помощь каждому гражданину страны?
ежемесячно.
за март когда на карту придут?
в связи со сложившейся ситуацией необходимо уже и авансировать.
самоизоляция- недешевая штука,расходы увеличились.
19.04.2020 13:38
вопрос- ответ
когда начнет правительство-оказывать денежную помощь каждому гражданину страны?
ежемесячно.
за март когда на карту придут?
в связи со сложившейся ситуацией необходимо уже и авансировать.
самоизоляция- недешевая штука,расходы увеличились.
В. Путин. У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью.
С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы.
13.36
Наши близкие и мы сами можем в любую секунду оказаться в списке заболевших, попавших в ДТП , людей, которым крал кирпич на голову и тд. И вообще все мы умрём. Кто то раньше кто то позже. Что теперь, всем изолироваться до скончания века ,не дышать и не жить?
о скончании века никто не говорит, все равно придется изолироваться, но лучше раньше- меньше придется сидеть в изоляции, но у нас как всегда - скупой платит дважды
Вот вам и выходные полустрогого режима, теперь прирост будет каждый день и неплохой, я так думаю
в 1960-е этой вспышки никто бы не заметил.
И диагностики такой не было, ПЦР, КТ.
сначала власть-,,сопли жуёт",опаздывает на месяц.
сейчас нас ,,бросила в самоизоляции",помогает на словах.
сами,все сами.
Пасха прошла,
Май пройдет.
а до Победы,ещё,,четыре года".
В кои то веки ни одного идиотского комментария
самоизоляция- недешевая штука,расходы увеличились.
) учитесь готовить, наконец, а не готовую пищу заказывать на дом, если вы дама, или подженитесь уже, если мужского рода. А в остальном, на одном ежедневном проезде семья из 3 человек кучу денег экономит.
19.04.2020 14:04
- гость -
самоизоляция..
спасибо,за советы.
деньгами- вижу,не поможете.
,,кучу денег экономит.."(с)-
одни плюсы из самоизоляции.
ни добавить,не убавить
что поделать,если своего(ума) не хватает
19.04.2020 13:55
Alex1976
Согласен. И выходными, ушатали малый и средний бизнес, и проблему не решили вообще никак.
Лучше бы обязали садить на бутылку людей без масок и руководителей организаций, которые болт кладут на санитарные нормы в режиме эпидемии.
Санитайзеров нет почти нигде. Где достать маски - нужно еще поискать. Во многих продуктовых магазинах продаваны работают без маоск и перчаток.
Вчера заходил в магазин освещения и потолков. Стоят санитайзеры и висит объявление - "руки обрабатывать ОБЯЗАТЕЛЬНО, заходить не больше чем по двое". Все консультанты в масках. Вот это правильно и нужно обязывать делать так всех, вместо того чтобы вводить этот неуверенный режим самоизоляции.
Заходим дальше в магазин выпечки. Санитайзеров нет, продавцы без масок (!!!). Стоит столик с бумажными каталогами, которые люди листают и лапают руками. В небольшом помещении толпа, человек 10. Вот именно за такое нужно сдирать самые лютые штрафы, вместо того чтобы детей ловить по торговым центрам.
Т.е. из 72 человек 3 переносят не легко, два тяжело. Т.е. город стоит из-за этой ничтожной болезни. Причём переболеют неизбежно все и скорее всего в лёгкой форме.
Что теперь, всем изолироваться до скончания века ,не дышать и не жить?
Но и пальцы в розетку Вы не суете? На стройке каску надеваете? Должен быть разумный подход. Угроза есть. Она реальна. То, что на всех уровнях к ней не были готовы и жиденько обгадились - тоже факт. Все эти танцы с самоизолентой - бред, немного оттягивающий финал. Тут нет уже верного решения. При перегрузе мед. системы процент смертей резко возрастет. В маразм впадать не стоит, конечно, .типа нарисуйте мне карту, где они ходили или системы пропусков в Моське. А вот элементарными СИЗ работников обеспечить можно (на нашем предприятии поставили антисептик на входе, выдали по 2 маски сотрудникам на 10 часовой рабочий день и на все время штат - около 400 человек). А трудоресурсы тратятся на опрыскивание аллеи и фото этого цирка.
А теперь рассмотрим самоизоляцию. Что это такое? Это ловкий антиконституционный закон который как бы эмулирует карантин, которого как бы нет. Откройте и почитайте конституцию про свободу передвижения и особые положения.
19.04.2020 14:11
кара нтин
Мы непосредственно о самоизоляции говорили, а не о проблемах перекупов всех сортов, да?)
Угрозы никакой не было и нет. Это обыкновенная зараза, которая каждый год приходит и все болеют и многие умирают. Просто у новой болезни название другое. Кому это выгодно - неизвестно. Кто не верит посмотрите ежегодную статистику смертей в России.
Не страшно, раз «как всегда» идите гуляйте, работайте кто вам не даёт? Только когда попадёте на больничную койку потом не жалуйтесь во все инстанции почему так плохо следили за самоизоляцией....
Кто не верит посмотрите ежегодную статистику смертей в России.
Я не верю, т.к. Вы не приводите никаких доказательств. За год от гриппа помирает 650 000 человек. А если сохранится имеющаяся динамика смертей по ковиду - около 5 000 в день, то за год будет 2 млн. Т.е. уже проблема, серьезнее, чем грипп. Человек - не бабочка-однодневка - должен осознавать настоящие риски, предвидеть будущие риски и избегать их.
Не страшно, раз «как всегда» идите гуляйте, работайте кто вам не даёт?
А как долго готовы сидеть дома Вы, без работы? Далеко не у всех есть подушка 80-150 тыс, о которой хрюкают с федеральных каналов. А кредиты, коммуналку никто не отменял.
Все нормальные осознают всю ситуацию, соблюдают меры предосторожности и сидят дома. Нет отдыхайте, выезжайте, живите обычной жизнью, вам никто не мешает
Все нормальные осознают всю ситуацию, соблюдают меры предосторожности и сидят дома.
Тот же вопрос - сколько без работы готов сидеть дома?
Начало эпидемии - уже два. аппарата ИВЛ занято! Сколько из этих 72 - мед работников? Уже на прошлой неделе их было больше 7. Почему так много среди заболевших медицинских работников? На аппаратах ИВЛ могут работать только реаниматологи, а не хирурги и гинекологи. Реаниматологов в крае по пальцам пересчитать. А если они заболеют, они ведь тоже люди. Провел ли МЗ АК централизованные закупки средств индивидуальной защиты в январе, феврале месяце? Создал ли стратегический запас? Как распределяет этот запас между медорганизациями? Судя по тому, что среди первых заболевших десятая часть медики, ничего МЗ не сделал. Уважаемые журналисты , задайте этот вопросы на очередном брифинге.
Молодежи и людям среднего возраста дать нормально работать с соблюдением санитарных норм и разумной социальной изоляции.
Пенсионерам устроить почтенную старость: на работу не пускать, кормить, обслуживать, заставлять сидеть дома и гулять в одиночку (или семейными парами, с теми с кем живут под одной крышей).
Ну давайте посчитаем. Реальная смертность порядка 1%, т.к. статистика не учитывает бессимптомных переносчиков, которые продолжают ходить на работу. Максимум переболеют 60%. Поэтому получится при наихудшем раскладе 1 млн человек. ( если переболеют все) В России ежегодно умирает 1.8 млн человек. Ну а дальше думайте сами, что такое много, а что такое мало.
два из них находятся на аппарате ИВЛ
Раньше заболели, аппаратов ИВЛ им хватило
19.04.2020 15:02
- гость -
Молодежи и людям среднего возраста дать нормально работать с соблюдением санитарных норм и разумной социальной изоляции.
Молодежи?! С соблюдением разумной изоляции?! Вы молодежью ведь сами были, и в это верите?))
По мировой статистике сейчас на троих выздоравливающих один умерший и не очень понятно почему в России и в, частности, в Барнауле, должно быть лучше
19.04.2020 13:13
- гость -
По сути трое болеют. На регион в 2,5 млн человек . Массовый идиотизм крепчает
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Глупый. Это самое начало. А с твоим подходом в СССР не остановили бы чуму, которую привез художник из Индии. Типа, ну подумаешь, один заболел, стоит ли вообще напрягаться.
Пионер, сколько нужно для прохождения пика заьолеваемости, столько и будем сидеть, что непонятного то.
Т.е. из 72 человек 3 переносят не легко, два тяжело. Т.е. город стоит из-за этой ничтожной болезни. Причём переболеют неизбежно все и скорее всего в лёгкой форме.
Весьма похоже, что вы не поняли всю степень опасности этого коронавируса, а она в его высочайшей вирулентности. И никто не может предсказать в какой форме человек переболеет. И да, все эпидемии начинаются с малого количества заболевших, а вот далее... Берегите себя и своих родных.
19.04.2020 15:10
Мазафака
Ну давайте посчитаем. Реальная смертность порядка 1%, т.к. статистика не учитывает бессимптомных переносчиков, которые продолжают ходить на работу. Максимум переболеют 60%. Поэтому получится при наихудшем раскладе 1 млн человек. ( если переболеют все) В России ежегодно умирает 1.8 млн человек. Ну а дальше думайте сами, что такое много, а что такое мало.
-------------
У тебя плохие отношения с родителями? Хочется, чтобы они побыстрее померли?
Хотим мы или не хотим но эпидемия развивается по своим законам и скоро число заболевших будет увеличиваться каждый день на десятки. Вот интересно все эти "Гости", что будут писать в своих постах, что им правильно не объяснили, им не "вбили в голову палками" и как всегда виноваты власть, Путин, что не сберегли меня единственного, неповторимого "пупа Земли". Как всегда кругом все сволочи, гады.
Многие уже третью неделю болеют
Пионер, сколько нужно для прохождения пика заьолеваемости, столько и будем сидеть, что непонятного то.
Ну я рад, что твои ресурсы позволяют сидеть дома сколько хочешь. Но Барнаул - это не только твоя задница, а еще много-много людей. У которых таких ресурсов нет. Глупо решать за них тебе - сидеть им дома или нет.
19.04.2020 15:00
Гость
Провел ли МЗ АК централизованные закупки средств индивидуальной защиты в январе, феврале месяце? Создал ли стратегический запас? Как распределяет этот запас между медорганизациями?
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Посмотрите на фото под статьей. Томенко без маски, остальные в защите.
Можно сделать выводы:
1). Средства индивид. защиты завезли и распредилили. Среди членов краевого правительства.
2.) Возможно, всё правительство больно, один Томенко здоров. Ведь нам со всех местных утюгов вещают, что маски надо носить только зараженным.
Просто есть смелые, которые готовы рискнуть, или пан или пропал. В данном случае если их убрать, пандемия закончится быстрее. Но ведь так нельзя
и как всегда виноваты власть, Путин,
Нууу... виноваты. Изначально не приняли необходимых мер. Сейчас по граблям ходят.
19.04.2020 15:31
Пионер
А я и не претендую что то решать в период эпидемии, я не врач эпидемиолог. И не понимаю, чего вы разнылись, вы ведь тоже ничего решать не будете. Сидим и терпеливо ждем пика, больше времени проводим со своими детьми)
Китай пока единственная страна в мире остановившее коронавирус и там не было никакой самоизоляции, там была изоляция. Там никто никого не спрашивал, просто тупо изолировал. А бизнес помогал государству. Другой вариант борьбы пока никому результата не принес. И не факт, что принесет. Возможно требуется или повторять китайский сценарий или агонизировать вечно. Когда это закончится никто не знает, потому что закончилось только в Китае, а таких мер никто больше не принимает, поэтому у других это может не закончится никогда
А бизнес помогал государству.
Ну все, сейчас вас порвут))
По количеству выявленных зараженных за сутки Россия на втором месте в мире после США. Тут два варианта: первый - много тестируют, второй - хреново изолируют. Возможно и то и то
Сидим и терпеливо ждем пика, больше времени проводим со своими детьми
Ну так сиди - че ноешь-то? Город и не заметил потери бойца. А каждый за себя сам решит.
Цитата:
Самым опасным симптомом коронавируса доктор биологических наук Владимир Макаров назвал отсутствие симптомов у заболевших.
Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН объяснил, что это обычная ситуация для вирусных инфекций.
«Это не бессимптомные больные, это здоровые носители. Их нельзя считать больными. Есть такая группа, это те, кто сами не болеют, но переносят вирус и заражают окружающих. Их очень много, в России таких 50%. В основном, молодые люди, дети. Они распространяют вирус и, по сути, делают то, что должна делать вакцина: идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70%, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», — сказал медик.
Он напомнил, что не имеют выраженной симптоматики носители вирусов гепатита, ВИЧ, герпеса. Что не отменяет необходимости соблюдать санитарные предписания.
«Нужно сохранять строгие меры контроля. Они уже позволили снизить заболеваемость — она не носит взрывной характер. Медицинские службы и так перегружены. Людям нужно чаще мыть руки. Больным — обязательно носить маски. Здоровым, необязательно, скорее это нужно для самоуспокоения. Сейчас ВОЗ еще рекомендует промывать нос соленой водой. Раствор поваренной соли, столовая ложка на стакан. И промывать. Это достаточно противно, но это надо делать», — заключил собеседник НСН.
То есть мы должны сидеть дома и страдать из-за того, что толстые люди ,больные диабетом могут умереть?
Мне вот побоку, что люди, ведущие нездоровый образ жизни, жрущие всякую фигню в неимоверных количествах, плохо переносят все заболевания . Это естественный отбор ! Ведь от короны и 100 летние излечивались! Дело только в сопутствующих заболеваниях. И почему мы все должны из-за них страдать?
Значит этот случай научит иметь подушку безопасности, и не покупать в кредиты вещи без которых легко можно прожить
19.04.2020 15:59
- гость -
То есть мы должны сидеть дома и страдать из-за того, что толстые люди ,больные диабетом могут умереть?
Нет, мы должны выходить на работу в разгар эпидемии только потому, что ваш бизнессс дохнет!))
16.20
Ничего у меня лично не дохнет)
Хочу отдохнуть съездить, а из-за вас никак
Если в мире на 3 выздоровевших 1 умерший, он что самый толстый из четверых? Самый хронически больной? А в США написали большая часть умерших это афроамериканцы, потому что у них страховки нет, а не потому что толстые или больные. У них и страховки нет, потому что они никогда серьезно не болели
16.15
Американцы очень толстые .. у каждого второго диабет и ССЗ.
19.04.2020 16:16
- гость -
Но не афроамериканцы, у которых страховки нет. У толстых американцев со страховкой все в порядке, их лечат. А большинство умерших темнокожих без страховки из районов, где в баскетбол играли. И страховка им была не нужна
Хочу отдохнуть съездить, а из-за вас никак
Везде карантин! Не, не слышал, хочу отдохнуть сьездить!
16 16
У кого есть страховка, а соответственно и деньги, следят за своим здоровьем и занимаются спортом. Жирные этл ленивые и бедные . Ведь лишний вес это лень и распущенность. Откуда там деньги на страховку? На чипсы бы хватило
Хочу отдохнуть съездить, а из-за вас никак
Устал, бедолага. Шахтер поди...
Ноют смотрю однако те кому снова денег не хватает на Бали?
Может после этого, люди наконец то начнут жить по средствам, а не покупать телефоны за 70 тысяч при зарплате в 15....
"Мне вот побоку, что люди, ведущие нездоровый образ жизни, жрущие всякую фигню в неимоверных количествах, плохо переносят все заболевания . Это естественный отбор ! Ведь от короны и 100 летние излечивались! Дело только в сопутствующих заболеваниях. И почему мы все должны из-за них страдать?"
А мне побоку люди, которые не умеют зарабатывать и считать деньги, которые не в не в состоянии пережить какой-то месяц-два без з/п, которые в "долгах, как в шелках".
Я не хочу переболеть из-за них непонятным вирусом, не хочу, чтобы болела моя родня, или чтобы в один прекрасный день закрыли в больнице или на карантине с непонятной "чихнёй" или из-за контакта с заболевшим.
Худейте, господа толстые граждане!
16.40
Да нет никаких проблем с деньгами)
Просто очень скучно.. заметьте - вам страшно, а нам скучно )
19.04.2020 16:48
- гость -
Ну потерпите немного, вот заболет кто нибудь из вашего окружения, и скука сразу сменится весельем))
Им «скучно» !!! Детский лепет какой то
Веселят хорьки паникеры, говорят что туалетную бумагу раскупили потому что когда один чихает сто дрищут в штаны ха-ха-ха
19.04.2020 16:28
- гость -
16 16
У кого есть страховка, а соответственно и деньги, следят за своим здоровьем и занимаются спортом. Жирные этл ленивые и бедные . Ведь лишний вес это лень и распущенность.
---------------
Указали на новые объекты травли. На фоне оптимистичных заявлений Путина о том, что ситуация под контролем.
Давайте вспомним известных людей, которые заболели или умерли. Ни одного толстого. Или о толстых нарочно не рассказывают? Или их крайне мало среди подвергнувшихся заражению.
Мрут не только толстые и старые. Может быть проблема с сердцем о которой ты лаже не знаешь.
Дофига померло людей, без каких либо заметных заболеваний.
Это дебилу, которому скучно.
С сегодняшнего дня грибок ногтей боюсь больше короновируса. Сегодня увидел у своего знакомого грибок ногтей на руках, говорит не может вылечить, даже уксусом пробовал.
В Таиланд сильно хочецца... И в Турцию р
Путёвку заморозили...В Египет можно через Казахстан слетать. Вобчем, печааааль.....
Веселят хорьки паникеры, говорят что туалетную бумагу раскупили потому что когда один чихает сто дрищут в штаны ха-ха-ха
Ты даже этого не понял, нафига бумага нужна, но рассуждать берешься. Интересно - какая у тебя цель? ты новый тролль? Только чей? Карты на стол, мазафаза
19.04.2020 13:08
- гость -
Выводы делает каждый сам.Опоздали с закрытиями, перекрытиями, изоляциями.
----------------------
Судя по действиям власти, такой цели "закрыть, перекрыть, изолировать " особо не ставили. Им больше нравится теория: переболеть должны всё, сколько жертв бы ни было, зато, возможно, оставшиеся в живых приобретут иммунитет.
19.04.2020 16:40
- гость
для чего я должен(и кому) сидеть дома месяц- два?
я брал этот долг?
так почему я должен его отдавать и ,,самоизолироваться" за свой счёт!?
объясни,,богатый и успешный"- мне.просто
самодостаточному.
Появилась в другом месяце и друго числа. Вы и это не знаете.
19.04.2020 15:11
гость
После ИВЛ часто люди остаются инвалидами. Во время этого лечения травмируются ткани лёгких.
16.48
Не поверите! Мы все переболеем! Очень ждем !
Ты даже этого не понял, нафига бумага нужна, но рассуждать берешься.
Давайте убъем всех, кто не понимает сарказм.
19.04.2020 16:28
- гость -
Жирные этл ленивые и бедные .
------
Интересно, Алишера Усманова к каким отнести. Тем более, у него жена тренер. С очень жестким характером. Тем не менее, она не добивается, чтобы муж похудел. Видимо, не всё так, как вы думаете.
В группе риска не только "толстые, диабетики, но и с онкологическими заболеваниями, у них иммунитет очень слабый. Вспомните статистику о "лидерстве" крае по онкологии.
19.04.2020 17:17
Мазафака
Веселят хорьки паникеры, говорят что туалетную бумагу раскупили потому что когда один чихает сто дрищут в штаны ха-ха-ха
-------------
Тебе же говорили в школе, что ты туповат?
дайте блювательный пакет.
17.48
Вот тут вы правы.. но они восприимчивы и к гриппу и любому другому заболеванию
19.04.2020 17:35
- гость -
После ИВЛ часто люди остаются инвалидами. Во время этого лечения травмируются ткани лёгких.
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+ внутрибольничные инфекции. Через ИВЛ человек частенько цепляет какую-нибудь больничную хрень, типа синегнойной палочки. Но зато выживает.
17.42
Ну не все же так однозначно..
Скучающие и бесстрашные - доминаканка и ее муж с любовницей?
Приплюсуйте еще больных tbc и ВИЧ-инфицированных - по этим нозологиям край также в "лидерах". Для них "чих" - тоже смертельный.
Когда некоторые пишут о коронавирусе как неизбежности естественного отбора и нужности, даже некой справедливости, вот факты:
"На этой неделе скончался от коронавируса сотрудник института ядерных исследований Даниил Тлисов , которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, Ученому было 39 лет, пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, 39-летний кандидат наук 21 марта вернулся в Россию из Европы, где работал на Большом андронном коллайдере. Ему стало плохо 4 апреля, доставили в больницу в Коммунарке. Тест на коронавирус оказался положительным, заболевание было осложнено пневмонией. В результате мужчина скончался утром 14 апреля.
Два года назад женился, но супруги откладывали рождение детей, так как считали важным сначала сделать карьеру. Никаких проблем с лишним весом, спортивный парень."
19.04.2020 18:01
Гость
в Алтайском крае есть здоровые?
19.04.2020 17:56
Гость
Скучающие и бесстрашные - доминаканка и ее муж с любовницей?
За вами уже выехали. Сушите сухари. Их НЕЛЬЗЯ упоминать.
Не буду. Просто удивило ухарство бесстрашных и скучающих.
Переболевшие зря считают себя неуязвимыми, т.к. коронавирус мутирует и возможно повторное заражение.
19.04.2020 18:01
Гость
какой по счету тест оказался положительным?
Аминю.
Добавьте сюда также часто и длительно болеющих, с иммунными забованиями, с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистыми.
И в период эпидемии по коронавирусу на такую статистику накладывается дефицит медицинских кадров (из СМИ: Больницы в крае обеспечены врачами менее чем на 50 процентов).
Перспектива печальная, особенно при несоблюдении и/или ослаблении противоэпид.мер.
Про 39 летнего учёного. Жаль конечно, но как говорилось раньше он нарушил естественный отбор. Нужно было заводить детей раньше. От случайной смерти не застрахован никто. Карьера не мешает семье. Это неправильный выбор.
19.04.2020 18:40
Гость
помните,в ,,Обыкновенном чуде"
король(Леонов)-,,что вы меня пугаете.."
видите,и без коронавируса в АК достаточно больных.
так что,, късмет".
С Нами Будда!
Вот именно, сколько в Алтайского крае врачей реаниматологов? В случае ухудшения эпидобстановки, кто будет работать на озученном МЗ АК количестве аппаратов ИВЛ? Ведь надо понимать, что всех их не заберешь с мест , потому что кроме короны с людьми будут продолжаться случаться инсульты, инфаркты, аппендициты. Кто ответит за развал медицины в крае, за отсутствие кадров?
19.04.2020 18:51
самурай
если бы были дети- он бы не умер.
не японский вывод.
Погибли уже тысячи включите мозги.
19.04.2020 18:58
Гость
добавлю.
и кто допустил эту ,,ситуацию".
кто не видит дальше своего носа.
Проблема или вотсутствии тестов (на регион выделяют лимит) или в тупости специалистов Роспотребнадзора и Минздрава.
У мужа доминиканки надо было тестировать контакты на несколько уровней, а это 1000-2000 за раз. Не стали. А зря, так как сейчас выявляются больные "по контакту с ранее заболевшими". Это просчет специалистов.
Вячеслав,в нашем Минздраве,да чего уж там,и в Роспотребнадзоре Вас не хватает!Вместо того,чтобы штаны просиживать здесь,идите и оттестируйте всех,кого попало!Только Вы можете навести порядок в этих злачных шарашках!!!)))))