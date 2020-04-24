Пошлина на тортики. Что думает микробизнес о налоге для самозанятых

Треть работающих жителей Алтайского края не оформлены официально. Домашние кондитеры, фотографы, организаторы праздников, мыловары, швеи и многие другие, кто работает на себя и часто из дома. Для них с 1 июля в Алтайском крае появится новый режим – налог на профессиональный доход (или налог для самозанятых). На ставку 4-6% годовых могут перейти частные лица, получающие предпринимательский доход, и ИП. В налоговой уверены: спрос будет, ведь у системы столько преимуществ. А микробизнес все равно сомневается.
Из черного сектора в белый
Барнаульский художник-иллюстратор Анастасия имеет опыт работы в статусе индивидуального предпринимателя (несколько лет назад заключила контракт с зарубежной компанией, где требовалось официальное оформление). Говорит, было неудобно и затратно.
"Есть заказы, нет заказов, все равно нужно платить налоги, страховые взносы. Много бумаг оформить, ничего случайно не пропустить, вовремя все данные подать", – вспоминает она.
Сейчас работает "в черную". Но как только появится новый налоговый режим – перейдет на него. Все условия она уже выяснила. Называет их простыми и удобными. Но главное для нее – возможность работать легально.
"Чего мы все хотим от государства, если уклоняемся от налогов? И хотя я не жду какой-то особой поддержки от власти, но все равно считаю, что лучше работать легально. 4% – это не такой уж большой налог, чтобы от него бегать. К тому же кроме этого ничего больше платить не надо", – говорит Анастасия.
Средний доход иллюстратора – около 360 тысяч в год. То есть заплатить придется от 14 (при ставке в 4%, если работаете с физлицами) до 21,6 тысячи рублей (при работе с юрлицами платить придется 6% от дохода). Заработал меньше – меньше и заплатишь.
Барнаульский ведущий, организатор праздников Алексей оптимизма "коллеги" не разделяет. Частным лицам он оказывает услуги без оформления каких-либо документов, для юрлиц, которым требуется отчетность, есть специально созданное ООО. Менять что-либо он не намерен.
"Вот никакого смысла не вижу добровольно становиться объектом налогообложения. И дело не столько в сумме налога, который придется заплатить, – она и правда небольшая. Дело в принципе. На что идут эти деньги? В виде каких услуг они мне возвращаются? Где внятные меры поддержки от государства, когда они нужны? Вот та же история с коронавирусом – прекрасный тому пример", – заявил он.
Многие опасаются, что такие заманчивые условия государство предлагает только на начальном этапе, чтобы побольше людей вывести из тени. А потом будет как всегда: увеличение налогов, закручивание гаек, проверки.
Не буду никому ничего платить, говорит бровист Елена. Она работает на себя всего несколько месяцев и не считает, что ее пока еще скромный доход нужно облагать налогом. Может быть, когда дела пойдут в гору, появится возможность расширения, она зарегистрирует свой бизнес. Но сейчас вопросы социального, медицинского и пенсионного страхования для нее не главные в жизни. Главное – прокормить себя.
Самозанятыми могут стать граждане и ИП с доходом не более 2,4 млн рублей в год и не имеющие сотрудников в штате.
Из ИП в самозанятые
Уже опытные в вопросе налогов ИП и небольшие ООО тоже оценивают систему неоднозначно.
Известный алтайский политтехнолог, консультант Константин Лукин давно работает под своим ООО "Политцентр". Есть проекты, которые нужно оформлять именно через юридическое лицо, с соблюдением всех норм закона.
Но есть некоторые услуги, которые ему невыгодно и неудобно оказывать через эту форму организации.
"Когда я лично консультирую партии, кандидатов, дешевле и проще делать это именно как самозанятый. Через ООО громоздко, как физлицо – так надо декларации отдельно подавать", – пояснил он.
Логичный вопрос, а почему бы этого не делать "в черную"? Профессиональная этика, отвечает Лукин.
"Мы давно заключаем договоры со своими клиентами, будь то даже физические лица. Сообщество политконсультантов старается легализовать свою деятельность, внести нас в реестр профессий", – сказал собеседник.
Индивидуальный предприниматель Вадим Десятниченко (оказывает услуги рекламы, маркетинга, дает консультации по госзакупкам) тоже подходит под параметры нового режима и мог бы переоформиться в самозанятого. Система удобная, нет страховых взносов, более низкий процент, чем на "упрощенке" (там минимум 6%), не нужно открывать расчетный счет, бояться проверок, трудовой стаж идет, говорит он. Многие его знакомые в Красноярске массово переходят на этот режим. Но сам он сам пока становиться самозанятым не хочет.
"Пока в работе ИП меня все устраивает, все отлажено. Посмотрим, как будет работать эта система", – сказал он.
Маркетолог, соучредитель агентства комплексного продвижения "Кирпич" Иван Морозов тоже работает как ИП. И тоже не собирается становиться самозанятым.
"Это новый и пока сомнительный режим, пока его отладят, пока все недостатки "всплывут". Тем более время такое неудобное, доходы падают. Население и так мало зарабатывает", – пояснил он.
Государство верит и ждет
Новый режим призван решить одну очень важную проблему современной экономики – вывести из тени мелкий бизнес, говорят в налоговой службе. По данным Алтайкрайстата, в регионе в неформальном секторе работает примерно 292,3 тысячи человек (это 27% от общего числа трудящихся), которые потенциально могли бы стать самозанятыми.
Сколько именно самозанятых появится после вступления в силу закона, никто прогнозировать не берется. В налоговой службе amic.ru сообщили лишь, что рассчитывают на значительный спрос со стороны ИП и физлиц. Тем более что несколько сотен жителей края уже зарегистрировали этот статус под свой бизнес в других регионах, где режим заработал раньше.
Чтобы заинтересовать тех, кто раньше вообще не платил в казну, налоговая максимально упростила регистрацию (через мобильное приложение "Мой налог", на сайте ФНС России, через банк или портал "Госуслуги"), избавила от отчетов и деклараций, кассовых аппаратов, взносов на пенсионное и медицинское страхование (при этом ОМС предоставляется). И даже предусмотрела варианты снижения ставки: за счет налогового вычета до 10 тысяч рублей можно некоторые время платить еще на 1-2% меньше.
В УФНС ждут, что режим заинтересует представителей домашней бьюти-индустрии, кондитеров, нянь, репетиторов, нелегальных таксистов и перевозчиков, фотографов, ведущих праздников, юристов, бухгалтеров, ремонтников, блогеров и других микропредпринимателей. И даже тех, кто сдает квартиру в аренду. Сейчас собственник обязан декларировать этот доход и платить с него ежегодно 13%. Стань он самозанятым – платить придется всего 4%.
А кроме того, он сможет рассчитывать на поддержку государства, сказал на недавней пресс-конференции начальник управления по предпринимательству Алтайского края Александр Евстигнеев.
Надо "допиливать"
Но поддержку еще надо проработать, говорит уполномоченный по правам предпринимателей Павел Нестеров.
"Да, Алтайскому краю этот налоговый режим был нужен и в нормальные времена, а уж теперь... В условиях сокращений штата, закрытий некоторых предприятий немало граждан могли бы рассмотреть вариант работы на себя. Но этот статус еще пока не прописан. И меры поддержки в разработке", – пояснил он amic.ru.
И пока непонятно, насколько они будут соответствовать привилегиям малого и среднего бизнеса, которым предоставляют субсидирование затрат, госгарантии, помогают расширять рынки сбыта и даже предоставляют бесплатные помещения.
Преференций для самозанятых в условиях коронавирусного кризиса пока нет. Но при обращении в службу занятости на них распространяется новая схема выплаты пособий по безработице по верхней планке – по 12 130 рублей за апрель-июнь.
Павел Нестеров тоже не берется предположить, сколько жителей региона перейдут на этот налог. Но напоминает, что никто не отменял наказание вплоть до уголовного за ведение незаконной предпринимательской деятельности. Например, за работу без постановки на учет нарушителю грозит штраф в размере 10% от дохода, но не менее 40 тысяч рублей.
Тем более что очень многие сами себе бизнесмены активно рекламируют свою работу в социальных сетях. Налоговая давно научилась смотреть Instagram и "Одноклассники".
Нестеров обращает внимание еще на один аспект – защита прав потребителей. Без чека покупатель никак потом не докажет, что отравился вот именно этим тортиком, или новый шкаф скрипит и разваливается потому, что некий Василий сделал свою работу некачественно.
Закон о самозанятых будут рассматривать на сессии краевого парламента 30 апреля. И однозначно примут. Если реализация новой фискальной системы будет успешной, то край сможет решить еще одну важную задачу. Выполнить нацпроект, согласно которому к 2024 году в регионе должно быть занято в малом бизнесе около 330 тысяч человек. Сейчас же, по официальным данным, коммерцией занимаются порядка 263 тысяч человек. И, повторимся, почти 300 тысяч человек являются неформальными предпринимателями, которые не платят налоги, но и сами остаются беззащитны перед кризисом.
Комментарии
Ну что тут сказать, 4%, потом 10%(понят-простить), потом 20%(еще больше понять и простить), а потом 50% ну вы поняли мысль.
Никто не будет платить 12 130 руб. при обращении в службу занятости.Зачем давать людям недостоверную информацию?!Будут платит минималку-это 1725 рублей.Ты будешь считаться впервые обратившимся. и никакие 12 130 тебе не положены.И да, налог 4% - это очень хорошо.Однако, ты не будешь иметь право ни на налоговый вычет при покупке жилья, ни на налоговый вычет при лечении и обучении.Если обобщить-ты платишь, а тебе взамен никаких преференций.И очень сомневаюсь, что если захочешь обратится в банк за кредитом или ипотекой, то тебя прокредитуют.
А тему отмены транспортного налога, включенного в стоимость бенза не хотят рассмотреть? А в плане социалки - абсолютно каждый платит НДС, который подняли недавно. А вообще, правительство очень умело использует ситуацию с вирусом, чтобы гайки подзатянуть, да собираемость дани с населения увеличить.
И как-то упорно игнорируется тема прогрессивного налога.
нужно больше налогов, чтобы содержать больше росгвардейцев
Самозанятость - это не бизнес.
А кроме того, он сможет рассчитывать на поддержку государства,
При следующей пандемии тебя из Лимпопо эвакуируют...
соцстрах, пенсионный - вот основные налоги, а не подоходный. Та же вмененка 6%
типа, не платил и не буду... ха-ха. тааакие прынципиальные.
а оштрафуют - вообще не будут брови красить.
4% вместо 13% НДФЛ? - не, не буду.
и тролли - ой, ой еще посмотртеть.
2 года в Москве - уже есть где смотреть
А щачнс платить налоги, если государство в тяжёлую минуту абсолютно не идет на встречу бизнесу? Зачем, если налоги так бездарно тратяться? Мы видели вчера космические костюмы медиков..
Не люблю я смотреть в сторону Москвы.
Чего я там не видел? Красную площадь и Куранты минимум раз в год показывают - мне этого достаточно.
4%-6% - это конечно слёзы, ну так хотя бы 1% этих слёз отдайте в ПФР и какие нибудь слёзы в виде 0.1 года за год в стаж считайте - может кто-то реально и задумается.
А тут из контекста только один вывод - будем собирать, просто собирать, просто потому что нам мало.
И толстый намёк: а у нас тоже есть инста и ОКа. И, наверное, канал на телеграмме?
Я в этих помойках могу писать всё что угодно.
Или намекают на "контрольные закупки"?
Так это история про "жареного петуха" и "авось пронесёт".
Ф топку.
хорошие руки без дела не останутся.
есть всегда своя проверенная клиентура, стукачей геть
есть у них инста)) и че???
ну сиди и смотри, мусора поганые
Инфантилизм людей зашкаливает, во всем мире налоги платятся, а у нас такие принципиальные не хочу не буду.. при том, что подобные налоги идут не в федеральный бюджет, в местный бюджет. Он у нас и так нищий дотационный, а если все отлынивают даже 4% заплатить, то конечно потом и не стоит ныть, что ни на что денег не хватает в регионе.
Правильно все. Лохи должны платить. Это закон путинской экономики
24.04.2020 09:57
барнаулец
Плати. Мешает что ли кто? Смотри пост выше
Если этот налог идёт в местный бюджет ! ? Хорошо а кто этим налогом распоряжается ? А наши чинуши назначенные ! А мы побоку граждане платящие этот налог ! Тогда это же неправильно ! Почему мы самый нищий регион в Сибири а потому что у нас во власти Прокуроры и им подобные нет трезвого мышления нет бережного отношения к народу живущего нет выживающего здесь в экстремальных условиях за многие тысячи километров от цивилизации !
А что, собственно, сейчас государство сделало для поддержки людей? Выплатило всем, потерявшим доход, хотя бы тот же МРОТ? Взяло на себя оплату коммуналки хотя бы на 50%? Предоставило реальную отсрочку по кредитам? Снизило НДС? Нет, вместо всего этого, наше любимое государство посадило всех дома на голодный паек, пригрозило драконовскими штрафами за нарушение изоляции - и радуется! Выживай, простой народ, если сможешь!
и смысл платить налоги, если в трудный момент государство тебя, простого человека, просто кинет? И пойдешь ты, родной, всей семьей побираться у церкви на пропитание, а деньги на лечение, если, не дай бог чего, собирать смс-ками с миру по нитке. Пусть платят те, кого это государство реально поддерживает: чиновники, олигархи, банкиры. Греф с Набиуллиной, которые против раздачи денег населению, пусть платят. А у простого труженика и так каждая копейка на счету. Он на эти 4% лучше лишний кусок хлеба себе купит - на черный день. Вот как сейчас.
24.04.2020 08:55
Z
24.04.2020 10:55
гость
24.04.2020 11:02
- гость -
БРАВО, господа!
Барнаулец олень!
Мне 40 лет и я подумываю уехать жить заграницу. Понимаю, что там тоже не рай, но все же государство честнее намного. Как вчера кто то сказал, государство выгрызет с тебя последнюю копейку с мясом, потом побреет шкуру, а потом ее снимет. И ничего ты от него не получишь- ни поддержки ни заботы. Посмотрите, как у нас живут люди на селе, как живут инвалиды, как учителя живут, пенсионеры. И как живут чиновники, депутаты и олигархи у руля. И все становится ясно. Такие перекосы есть только в неразвитых странах вроде Африки
24.04.2020 11:32
- гость -
И Вам БРАВО
Да действительно ! Вы посмотрите как в нищем АК живут чиновники и всё станет на свои места ! Начиная с Карлина который представитель АК в Москве от нищего АК в СФ РФ !
24.04.2020 09:57
барнаулец
Инфантилизм людей зашкаливает, во всем мире налоги платятся, а у нас такие принципиальные не хочу не буду.. при том, что подобные налоги идут не в федеральный бюджет, в местный бюджет. Он у нас и так нищий дотационный, а если все отлынивают даже 4% заплатить, то конечно потом и не стоит ныть, что ни на что денег не хватает в регионе.
на то что надо- хватает))
вернее на себя любимых деньги есть
а на молочную кухню нет
Самозанятый пошел в магазин, заплатил НДС и достаточно. А еще транспортный, на имущество, земельный.
"А кроме того, он сможет рассчитывать на поддержку государства,"
Вот сидит у меня под боком предпринимательница(ИП), с остановленным бизнесом, долгом по аренде, кредитами и деньгами замороженными в товаре и я, "нелегал". Как то одинаково мы помощь государства на себе ощущаем.
Да и в целом не понимаю, как можно верить сказкам про 4%, когда за последние 20 лет чинуши сотни раз показывали, что они не хозяева своим словам.
4% - это на год, максимум на два. Затем 13%, а затем и ПФР подтянется, а попутно штрафы поднимут. А там и 15% ндфл для всей страны.
А вы как хотели? Денег то на финансирование трубопроводов, да строительство дач не хватает, надо скинуться.. Ах да, враги еще заморские так и норовят нас захватить, но государство этого не допустит, так это "наша корова и мы ее доим".
ЛЮДИ - новая НЕФТЬ! Давно известный факт.
Вам, нелегалу, даже попроще будет ИП-нице, кроме всего прочего, придется еще сорок тысяч налогов заплатить по вмененке. А не заплатит - оштрафуют. Вот такая помощь!
24.04.2020 11:32
- гость -
В 40 уже пора возвращаться на родину из-за бугра, с заработанными деньгами. А если ты к 40 тут не заработал особо, то там будешь в разряде нищинский нищий.