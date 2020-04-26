Шесть лет колонии назначил суд виновнику смертельной аварии в Бийске

Суд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима водителя, по вине которого в конце августа 2019 года в Бийске случилось страшное ДТП, сообщает издание "Бийский рабочий".

Как отмечает ресурс, приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован. Против решения суда уже выступили родственники пострадавшего пассажира, который в момент аварии находился в машине нарушителя. Так, они считают, что наказание назначено слишком мягкое. Жена потерпевшего отметила, что из-за травмы позвоночника у него парализованы руки и ноги, а врачи не дают гарантий, что он уже сможет вернуться к нормальной жизни.

О смертельном ДТП, произошедшем ранним утром 31 августа в Бийске, сообщал amic.ru. Тогда нетрезвый водитель, скрываясь от полиции, не справился с управлением и наехал на девушку-пешехода 1992 года рождения. Позже мужчина признался, что искренне сожалеет о случившемся и признал свою вину. Давать показания в зале суда он отказался.