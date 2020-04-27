27 апреля суд наконец поставил точку в деле главы администрации Октябрьского района Вячеслава Новикова. Чиновник привлечен к административной ответственности за отказ выполнить требования сотрудников полиции пройти медосвидетельствование. Судья Екатерина Танская приняла решение оштрафовать Новикова на 30 тысяч рублей, а также лишить его водительских прав сроком на год и девять месяцев, сообщают источники amic.ru.

Правонарушение было зафиксировано еще в конце 2019 года: 29 декабря Вячеслав Новиков на одной из улиц Новоалтайска не справился с управлением Volkswagen Touareg и съехал в кювет. Прибывшие на место сотрудники полиции заподозрили, что чиновник пьян, и попросили его пройти освидетельствование в присутствии понятых. Однако правоохранители получили отказ, как и на последующее предложение пройти ту же процедуру в медучреждении. Как следствие, полицейские составили в отношении главы района протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Не исключено, что сегодняшнее решение суда может поставить крест на дальнейшей карьере Вячеслава Новикова в качестве муниципального служащего. Напрямую запрета на замещение нынешней должности в законе нет, однако свое слово может сказать комиссия по этике при главе города. Напомним, Вячеслав Новиков занимает должность главы Октябрьского района Барнаула с 2014 года. Скорее всего, чиновник будет обжаловать постановление в вышестоящем суде. Получить оперативный комментарий в пресс-службе администрации Октябрьского района на момент публикации не удалось.

По данным amic.ru, ранее Новиков ходатайствовал о проведении психоневрологического обследования, но судья участка № 8 Центрального района Барнаула Екатерина Танская отклонила данную просьбу. Интересно, что большая часть наблюдателей ожидала переноса заседания на середину мая. Точка в деле была поставлена в тот момент, когда суды вынуждены работать по особому графику и рассматривают преимущественно неотложные дела на фоне ограничений из-за коронавируса.