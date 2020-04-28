МВД разработало кодекс этики для сотрудников полиции

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. Законопроект размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

В документе прописаны этические нормы, требования к поведению, ношению формы и обращению со служебной и личной информацией. Документ затронет как рядовых сотрудников, так и руководство.

Согласно законопроекту, полицейские будут обязаны:

контролировать свои эмоции даже при провокациях, придерживаться делового стиля общения;

воздерживаться от жестких действий и грубостей в присутствии стариков, женщин и детей;

во время работы к минимуму сводить моральный вред, при обысках бережно относиться к вещам;

проявлять сочувствие к потерпевшим и уважение к подозреваемым;

культурно общаться, грамотно говорить, не произносить нецензурные и жаргонные слова;

не играть в азартные игры, не употреблять наркотики и психотропные вещества.

Кроме того, полицейских призовут к чувству меры в оформлении своего кабинета: им придется избегать предметов роскоши и быть скромнее.

В пояснительной записке говорится, что цель создания кодекса – укрепление авторитета стражей порядка и повышение доверия со стороны граждан.

Как ранее сообщил amic.ru, 22 апреля кабмин утвердил законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции. Документ разрешает работникам правоохранительных органов вскрывать автомобили, ограждать места массовых мероприятий и дает иммунитет на преследование за действия, совершенные при выполнении служебных обязанностей. Также законопроект расширяет возможности применения огнестрельного оружия.