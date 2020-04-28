МВД разработало кодекс этики для сотрудников полиции

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. Законопроект размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.
В документе прописаны этические нормы, требования к поведению, ношению формы и обращению со служебной и личной информацией. Документ затронет как рядовых сотрудников, так и руководство.
Согласно законопроекту, полицейские будут обязаны:
- контролировать свои эмоции даже при провокациях, придерживаться делового стиля общения;
- воздерживаться от жестких действий и грубостей в присутствии стариков, женщин и детей;
- во время работы к минимуму сводить моральный вред, при обысках бережно относиться к вещам;
- проявлять сочувствие к потерпевшим и уважение к подозреваемым;
- культурно общаться, грамотно говорить, не произносить нецензурные и жаргонные слова;
- не играть в азартные игры, не употреблять наркотики и психотропные вещества.
Кроме того, полицейских призовут к чувству меры в оформлении своего кабинета: им придется избегать предметов роскоши и быть скромнее.
В пояснительной записке говорится, что цель создания кодекса – укрепление авторитета стражей порядка и повышение доверия со стороны граждан.
Как ранее сообщил amic.ru, 22 апреля кабмин утвердил законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции. Документ разрешает работникам правоохранительных органов вскрывать автомобили, ограждать места массовых мероприятий и дает иммунитет на преследование за действия, совершенные при выполнении служебных обязанностей. Также законопроект расширяет возможности применения огнестрельного оружия.
Комментарии
Опять те же вилы и грабли. Это уже всё было. И ничего не поменялось.
Удивительно, что этого не было ранее.
Должна быть уголовная ответственность сотрудника намного жестче чем для простого гражданина, т.к. сотрудник обременен властью и любое нарушение с его стороны порочит честь и достоинство полиции, а так же подрывает веру граждан в закон!
Почему человек кинувший пластиковый стаканчик в полицейского может получить срок до пяти лет, а полицейскому, бросившему тот же стаканчик в гражданина будет выговор или просто уволят? Это не справедливо!
не грубить при стариках
при остальных можно. класс!
"...дает иммунитет на преследование за действия, совершенные при выполнении служебных обязанностей", ну да, где то была сегодня новость, где сотрудник полиции избивает человека дубинкой. Вот так они исполняют свои служебные обязанности. По новой трактовке закона, полицейский мог и пристрелить этого человека и полицейскому ничего бы не было!
Каждый раз, когда им расширяют права, ссылаются что это для повышения авторитета и уважения, но мое мнение, что ничего не меняется в итоге. Полицейские выучили только 19.3 КоАП РФ и применяют ее направо и налево... А своих обязанностей они не знают.
А какой кодекс читали полицейские в Змеиногорске?
воздерживаться от жестких действий и грубостей в присутствии стариков, женщин и детей;
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В отсутствие оных можно хреначить "демократизатором" по лежащему.
контролировать свои эмоции даже при провокациях, придерживаться делового стиля общения;
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Зачитывать права задержанным не пробовали ? Ах,да - это же "не наш метод,Шурик"
во время работы к минимуму сводить моральный вред, при обысках бережно относиться к вещам;
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то есть ,исключения возможны ?
проявлять сочувствие к потерпевшим и уважение к подозреваемым;
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Как можно научить человека сочувствие приказным порядком ? Уважению ?
культурно общаться, грамотно говорить, не произносить нецензурные и жаргонные слова;
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Этот нехороший человек ( редиска) мне на ногу батарею уронил ?
не играть в азартные игры, не употреблять наркотики и психотропные вещества.
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Наркомания - болезнь,приказом не излечивается.
Эти принципы будут работать только тогда, когда они твердо будут знать, что служат закону и населению страны, а не обну лен ному неизвестно кому...
Небольшой анекдот:
Не гуляйте в малолюдных местах – ночью там прячутся бандиты, а днём дежурят полицейские
ну-ну, ага, разбежались прям.
Силь ву пле, мсьё