Спарта и "Закон жизни". В Сети оценили очередное обращение Владимира Путина

28 апреля после двух с половиной часов ожидания Владимир Путин провел очередное совещание с правительством и главами регионов по ситуации с коронавирусом. Из главного: ожидаемо был продлен режим нерабочих дней, 9 мая по всей стране пройдут салюты, а 28 апреля станет официальным праздником работников скорой помощи.
Но помня все остальные обращения, не такими заявлениями запоминается для пользователей речь главы государства. В этот раз в конце совещания Владимир Путин заявил в ответ о немедленном снятии ограничительных мер, что жертвовать людьми для спасения экономики недопустимо. И привел в пример Спарту. "Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках, однако ей это не помогло и в конечном счете она утратила свою государственность".
Кроме того, президент вспомнил рассказ Джека Лондона "Закон жизни", в котором племя бросало стариков, "ставших для всех обузой". Путин считает, что в России так поступать невозможно. "Это не наш генетический код".
Теперь пользователи Сети гадают, что же вспомнит президент в следующих обращениях.
По итогам выступления очередного обращения к нации#путин #спарта #sparta #putin #коронавирус pic.twitter.com/NLZSGPpARF— Serj Leone (@LeoneSerj) April 28, 2020
На фоне всех наших побед,— per4atki (@Per4atkiPav) April 29, 2020
И печенегов, и германцев,
Стыдно, что за столько лет,
Не осудили мы спартанцев.
"Путин вспомнил о спартанцах" — мол, "в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы", видимо Путин рассмотрел этот вариант, и он нам почему-то не подошёл. pic.twitter.com/aiIghBag6k
Печенеги, Спарта... в следующий раз, я так понимаю, в обращении будут упомянуты динозавры.— Леван Матуа (@LevanMatua) April 28, 2020
Наташ вставай, это не безумие, это Спарта)) pic.twitter.com/W9cLXIb1j4— Nina 1⃣9⃣1⃣7⃣ (@nina_ninysha) April 28, 2020
– Печенегов победили, половцев, а теперь вот и Спарта утратила свою государственность— Марк Тлен (@Reveroff) April 28, 2020
– Тем временем Спарта:https://t.co/HXI76IOMmY
Как-то шли на танцы,— Леонид Лялин (@lsl_2013) April 28, 2020
Из кустов — спартанцы,
С ними недобитый печенег,
Половцы вдруг сзади
Мы, здоровья ради,
Постепенно перешли на бег #спарта #путин #печенеги #половцы
Комментарии
Демократия - стиль правления при рабовладельческом строе, что они так всколыхнулись
От работы кони дохнут.
А что еще от него ждать - не реальной же помощи населению как в других странах. Вот и развлекается экскурсами в историю...
И дело не в том, что не хочет президент помочь, хочет и даже очень! Но есть чиновники которые очень хотят жестко контролировать процессы перераспределения, что бы успеть что то стибрить , прибрать, стянуть! Так что не дождемся мы помощи !
А вообще под это шоу принято 5 законов которые при нормальных обстоятельствах вызвали бы жетскую дискуссию: - продажа СБЕРА, - передача убыточных активов венесуэллы, - введение искуственного интеллекта со странными настройками сбора информации с ваших гаджетов, - САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ но уже забытый НАЛОГ НА ВКЛАДЫ, - ну и там тарарам - бессрочный правитель под продление сроков сделано все можно уже не голосовать!
В СССР на подведении итогов какой-то очередной пятилетки, намного меньше было таких бравых отчётов, чем вчера на совещании Путина со своими вассалами.
29.04.2020 12:10
Filin
Рабовладельческий строй - это финал любой попытки построить утопию по ленинским и марксовским заветам.
Прально говорит, про стариков. это не наш код....старики давно уж брошены, ща весь народ бросит ) ) )
Из стран большой 20 Россия единственная страна которая положила прибор на народ. А гарант нам то про половцев с печенегами, то про спарту.
Скоро будет как на 1 картинке, только роли поменяются.
29.04.2020 12:58
АБОРИГЕН
Ой, а как надо? По соресовским?
29.04.2020 13:24
- гость -
Мой камент про это уже потёрли....
"И дело не в том, что не хочет президент помочь, хочет и даже очень! Но есть чиновники которые........"
Зело бояре злые виноваты!!!!
Бояр то кто назначает?