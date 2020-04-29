Спарта и "Закон жизни". В Сети оценили очередное обращение Владимира Путина

28 апреля после двух с половиной часов ожидания Владимир Путин провел очередное совещание с правительством и главами регионов по ситуации с коронавирусом. Из главного: ожидаемо был продлен режим нерабочих дней, 9 мая по всей стране пройдут салюты, а 28 апреля станет официальным праздником работников скорой помощи.

Но помня все остальные обращения, не такими заявлениями запоминается для пользователей речь главы государства. В этот раз в конце совещания Владимир Путин заявил в ответ о немедленном снятии ограничительных мер, что жертвовать людьми для спасения экономики недопустимо. И привел в пример Спарту. "Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках, однако ей это не помогло и в конечном счете она утратила свою государственность".

Кроме того, президент вспомнил рассказ Джека Лондона "Закон жизни", в котором племя бросало стариков, "ставших для всех обузой". Путин считает, что в России так поступать невозможно. "Это не наш генетический код".

Теперь пользователи Сети гадают, что же вспомнит президент в следующих обращениях.

На фоне всех наших побед,

И печенегов, и германцев,

Стыдно, что за столько лет,

Не осудили мы спартанцев.



"Путин вспомнил о спартанцах" — мол, "в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы", видимо Путин рассмотрел этот вариант, и он нам почему-то не подошёл. pic.twitter.com/aiIghBag6k — per4atki (@Per4atkiPav) April 29, 2020

Печенеги, Спарта... в следующий раз, я так понимаю, в обращении будут упомянуты динозавры. — Леван Матуа (@LevanMatua) April 28, 2020

Наташ вставай, это не безумие, это Спарта)) pic.twitter.com/W9cLXIb1j4 — Nina 1⃣9⃣1⃣7⃣ (@nina_ninysha) April 28, 2020

– Печенегов победили, половцев, а теперь вот и Спарта утратила свою государственность

– Тем временем Спарта:https://t.co/HXI76IOMmY — Марк Тлен (@Reveroff) April 28, 2020