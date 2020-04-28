Луч надежды: что пообещал россиянам Путин после месячной самоизоляции

Президент России Владимир Путин, как и анонсировалось ранее, 28 апреля в ходе совещания с губернаторами и членами правительства обратился к россиянам. Глава государства отметил, что распространение коронавируса удалось затормозить, однако пик заболеваемости еще не пройден. Во многом поэтому режим самоизоляции продлевается до 11 мая. О других заявлениях президента – в обзоре amic.ru.

1. Путин предложил распространить режим нерабочих дней не только на праздничные дни с 1 по 5 и с 9 по 11 мая, но и на период 6-8 мая. В последнем случае – с сохранением зарплаты.

2. Между тем глава государства пообещал, что День Победы все равно будет отмечаться: "В небе пролетят самолеты и вертолеты, а вечером в городах пройдет праздничный салют. Несмотря ни на что, 9 Мая навсегда в наших сердцах, мы его отпразднуем, это священный праздник".

3. С 12 мая начнется поэтапный выход из режима ограничений. Причем все регионы пройдут этот путь по-разному в зависимости от эпидситуации. "Угроза не исчезнет во всех регионах сразу. Потому нельзя под копирку отменять ограничения", – подчеркнул президент.

В этой связи глава государства поручил правительству к 5 мая подготовить критерии последовательных шагов выхода из ограничений. Таким образом у регионов будет неделя подготовки к выходу из режима, подчеркнул Путин.

4. Кроме того, правительству было поручено разработать масштабный общенациональный план действий: "Эпидемия сильно ударила по бизнесу. Мы обязаны его поддержать. В ближайшее время правительству необходимо принять очередной пакет неотложных мер поддержки предпринимателей. Регионы подготовят план действий по восстановлению деловой жизни".

5. Президент особо отметил, что в стране удалось затормозить распространение эпидемии, однако пик не пройден. По оценке Путина, чем строже россияне будут соблюдать меры карантина, тем быстрее страна выйдет из него: "Отказ от соблюдения ограничительных мер в связи с коронавирусом может привести к немалым бедам".

6. Также национальный лидер призвал обратить внимание на тех, кто не заразился COVID-19, но также нуждается в медпомощи: "Мы не можем бросить других больных, люди должны получать всю необходимую помощь".

7. Путин еще раз призвал соотечественников проявить осторожность, воздержаться от походов в гости или к соседям. Кроме того, президент выразил соболезнование тем, кто потерял своих близких из-за коронавируса. "Ситуация в экономике очень важна, но нельзя жертвовать людьми, тут неприменим закон естественного отбора", — расставил приоритеты главы государства.

8. Наконец, президент предложил официально сделать 28 апреля Днем работников скорой помощи. "Поручаю Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и по каждому региону. Мы должны быть готовы к любому развитию сценария", – резюмировал Путин.