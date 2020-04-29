Замглавы мэрии Горно-Алтайска оштрафовали из-за жалоб

Прокуратура Горно-Алтайска через суд добилась вынесения штрафа первому заместителю мэра республиканской столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители провели проверку после жалоб местных жителей на то, что на их обращения вовремя не реагируют. По результатам ревизии стражи порядка установили, что процесс рассмотрения обращений граждан в мэрии действительно должным образом не выполнялся.

"Установлено, что администрацией не был налажен контроль по качественному рассмотрению поступающих обращений граждан, ответы направлялись заявителям с нарушением установленных законом сроков", – пояснили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки в отношении первого замглавы администрации Горно-Алтайска возбудили административное дело.

Суд признал его виновным в нарушении установленного законодательством РФ порядка рассмотрения обращений граждан. Его обязали выплатить пять тысяч рублей штрафа.

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