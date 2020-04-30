Несмотря на, казалось бы, затихшую дискуссию вокруг формирования нового состава Общественной палаты Алтайского края, далеко не все причастные к процессу соглашаются с итогами голосования за парламентскую часть ОПАК. На прошлой неделе АКЗС выбрал 15 человек, причем фамилии 14 из них совпали с заранее опубликованным списком депутата от "Единой России" Ивана Мордовина. Эта публикация стала поводом для заочной дискуссии эсера Александра Молотова, Мордовина и политического вице-губернатора Дениса Губина. Справоросс назвал процедуру не демократичной и закрытой. Замгубернатора в ответ обвинил депутата в пиаре.

В редакцию amic.ru обратилась предприниматель Олеся Шевченко. По ее словам, она, как и еще ряд единомышленников, выдвинула в ОПАК Евгения Капканца. Судя по официальной информации, его кандидатуру лоббировала региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация каратэ Ашихара кайкан Алтайского края". Капканец занял в итоговом шорт-листе 21-е место из 24 кандидатов. От заветной 15-й строчки его отделило 29 голосов.

Сразу скажите про членство в ЕР

"Я далека и от политики, и от бизнеса, но меня очень возмущает то, что произошло накануне голосования и его итоги. Получается, депутаты просто поставили галочки напротив заранее отобранных фамилий", – говорит собеседник.

По словам Шевченко, ОПАК – это особый орган, который почему-то частенько недооценивают: "Нам не все равно, кто в ближайшее время будет определять процесс взаимодействия общества и государства, а также защищать наши права. ОПАК – не для бизнесменов и уж тем более не для политиков".

Предприниматель отметила, что хорошо знает многих из тех, кто прошел в ОПАК. С ее слов, это просто бизнесмены, которые никогда не занимались общественной работой. "Ясно, что сейчас всем немного не до Общественной палаты из-за коронавируса, но COVID-19 уйдет, а нам-то три года жить с этим составом", – посетовала на легкомысленный выбор общественников Олеся Шевченко.

С ее слов, когда она вместе с соратниками предложила Евгению Капканцу выдвинуть свою кандидатуру, тот хотел отказаться, мотивируя свой поступок тем, что не является политиком, поэтому и шансов нет.

"Тогда мы наивно полагали, что это не так. Сейчас же возмущение просто зашкаливает, для чего все эти процедуры, голосование в АКЗС, если все всё знали заранее. Ладно, не прошел наш кандидат, но за бортом остались и многие другие люди, которые известны именно своей общественной деятельностью. Но они почему-то не понравились партии "Единая Россия". Так вы сразу скажите, что нужно было иметь членство в ЕР", – дает волю эмоциям собеседник.

Что касается выдвиженца от федерации каратэ, то пару лет назад он открыл свой спортивный клуб и ушел с хорошей работы. С тех пор занимается только общественной деятельностью и оздоровлением нации, поддерживает не состоявшегося члена ОПАК Шевченко.

"Депутатам Заксобрания он показался неинтересным. Мне говорят: ты плюнь. Ладно, я замолчу, другой замолчит, и что? Я разве не могу открыто выразить свою позицию? Другого комментария о всей этой некрасивой истории мы ждали и от Губина (замгубернатора Алтайского края, – прим. ред.) тем более он не наш, не местный. Я даже не знаю, знаком ли он вообще с этими кандидатами, – выражает негодование Шевченко. – Особенно мне понравилось, когда указывая на новых членов ОПАК говорят: смотрите, какие они молодцы – помогли малоимущим. Но благотворительность не нуждается в публичности и рекламе. Хорошие дела совершают тихо и без пиара".

Ранее политический вице-губернатор, комментируя amic.ru полемику между Молотовым и Мордовиным, заметил, что она стала следствием долгой самоизоляции и недостатка внимания со стороны избирателей. Попутно чиновник указал Александру Молотову на недопустимость расширенного толкования статуса ОПАК.

Кто все эти люди?

Также скептически настроен к формированию ОПАК активист Юрий Красильников. В прошлом году он получил широкую известность благодаря проведенным экологическим акциям в городе. Некоторое время Красильников размышлял, стоит ли выдвигать свою кандидатуру, но в итоге решил отказаться. Активист не увидел в этом смысла, так как считал, что его не поддержат при голосовании. Кроме того, его не устраивал сам статус нынешних приближенных к власти общественников.

"Губернатор назначил свой список, из 15 человек появилось 5 новых, 10 перешло из предыдущего состава. Далее дело за АКЗС – на 15 мест были заявлены 24 кандидатуры от разных общественных объединений. Обсуждение списка кандидатов в новый состав Общественной палаты – уже что-то! Однако и губернатор, и Заксобрание могли бы опубликовать все поданные им предложения от НКО недели три назад. Тогда бы началась более полезная общественная дискуссия. Да и кандидаты могли бы о себе побольше рассказать. Сейчас мы видим лишь список претендентов в 1/3 часть ОПАК – от краевых НКО. Причем в нем лишь имена и организации, которые их выдвинули. А кто все эти люди? Возраст? Образование? Профессия? Сфера общественной деятельности? Можно предположить, что об этом не знает ни губернатор, ни депутаты АКЗС", – задает риторические вопросы Юрий Красильников.

По его мнению, закрытость информации дает повод задуматься не только об этической, но и законной стороне вопроса. Кроме того, Красильникова интересует, пробовал ли кто-то еще подавать заявки, кроме 24 кандидатов. "Или по-настоящему независимые общественники не видят в этом смысла, так как ЕР все равно выберет "правильных", – пишет в своем Telegram-канале борец за зеленые зоны Барнаула.

Сработал новый механизм

Но не все настроены так радикально. Как рассказал депутат АКЗС Владислав Вакаев, при выборе новых членов ОПАК он поддержал тех, кого лично знал как достойных и грамотных людей. "Мне было не важно, находятся ли они в пресловутом списке ЕР или нет. По остальным кандидатурам решил воздержаться: об их деятельности мне ничего не известно. Но не исключено, что каждый в своей сфере обладает необходимым авторитетом и общественной поддержкой", – заявил парламентарий.

Депутат особо отметил избрание архитектора Александра Деринга. По мнению Вакаева, шанс заявить о себе был и у других видных общественников, но они им не воспользовались:

"Считаю, что в данном случае по-новому сработал механизм формирования ОПАК. От имени группы городских активистов я публично озвучил и обосновал предложение по включению Деринга в состав Общественной палаты. Оно было услышано. Жаль, что такой возможностью не воспользовались другие общественные группы и движения".

Народный избранник объясняет пассивность жителей края в этом вопросе тем, что ОПАК в последнее время не отличался активностью и "боевитостью". "Отсюда и вполне закономерное разочарование", – резюмирует Владислав Вакаев.

Решения, не обязательные для царя

Директор юридического института АлтГУ Антон Васильев, который прошел в новый созыв Общественной палаты по квоте от АКЗС, считает, что ОПАК вовсе не претендует на народное представительство в его парламентском варианте:

"Палата отражает интересы гражданского общества, никак не связанные с политическими пристрастиями или партийностью. Важное условие для претендента на место в ОПАК – отсутствие любой связи с государственной службой в данный момент".

Собеседник amic.ru пояснил, что Общественная палата – это экспертный орган, который должен доносить до власти свое мнение по тем или иным законопроектам, проводить анализ управленческих решений.

"Понятно, что всем желающим места в палате не достанется, – говорит Васильев. – ОПАК не рассчитана на 100 или 150 человек, этот просто неразумно. Лично я удивился, что в число избранных не вошел Леонид Шпиц, выдвинутый Адвокатской палатой Алтайского края. Себя нигде не лоббировал, документы подали и заявились, можно сказать, в последний момент (Васильев был выдвинут организацией "Юристы – населению", – прим. ред.)".

В то же время директор юридического института категорически не согласен, что данный совещательный орган создается под бывших чиновников. Васильев предлагает проанализировать прошлый состав ОПАК и две трети нового. "Среди прошедших в новый созыв есть много неизвестных широким массам фамилий", – отмечает общественник.

Васильев обращает внимание, что решения, принимаемые экспертами, не обязательно должны выражать одобрение по отношению к органам власти. При этом работа Общественной палаты все равно никоим образом не должна политизироваться.

"В новый состав вошел известный барнаульский архитектор Александр Деринг. Обратите внимание, что по многим спорным вопросам он имеет свое мнение и занимает иную точку зрения, чем у официальных властей. Но это не помешало ему пройти в ОПАК, что еще раз доказывает готовность власти сотрудничать и прислушиваться к любому мнению", – комментирует Васильев.

Он также подчеркивает, что у Общественной палаты есть богатые исторические корни. С точки зрения формирования на современную ОП похожи органы соборного представительства. "Можно отметить и тот факт, что решения Земского Собора не были обязательными для царя", – напоминает спикер.

К слову, краевая общественная палата имеет более широкие полномочия, чем в соседних регионах. Например, право законодательной инициативы, которое пока так и не было реализовано. У прошлого созыва было несколько наработок, в частности закон о патриотическом воспитании, но до конца их довести не успели, говорит новый член ОПАК.

"Непонятно мне и другое. Палату, ее членов часто критикуют. Но это же общественная работа. Нельзя так строго судить людей, которые взяли на себя совершенно бесплатно дополнительную нагрузку. А у нас за это еще камни кидают, и никто спасибо не скажет. Вроде как они не могут выражать все общественное мнение. Но это априори невозможно. Хотя там очень разнообразный состав – присутствуют ученые, экологи, представители благотворительных фондов. А сколько полезного они делают параллельно – вот об этом почему-то никто не задумывается", – подытожил Антон Васильев.

Напомним, до конца мая 30 членов ОПАК, назначенные губернатором и АКЗС, должны собраться, чтобы выбрать 15 последних человек в состав совещательного органа из кандидатов от местных общественных организаций.