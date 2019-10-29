Общественная палата Алтайского края получит право предлагать законы

Общественная палата Алтайского края получит право законодательной инициативы, то есть сможет предлагать новые законы и вносить правки в действующие. Такую возможность ОП АК получит на сессии краевого парламента 31 октября.
"Предоставление права законодательной инициативы Общественной палате обеспечит наиболее последовательное взаимодействие граждан и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории края с органами государственной власти", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Сейчас право законодательной инициативы имеют:
- депутаты, комитеты, фракции АКЗС;
- губернатор;
- правительство;
- прокурор;
- избирательная комиссия;
- представительные органы муниципальных образований (местные думы и советы депутатов);
- члены Совета Федерации от Алтайского края;
- уполномоченный по правам человека, уполномоченный по защите прав предпринимателей;
- объединение профсоюзов;
- избиратели региона (краевая народная законодательная инициатива).
Большую часть законов и поправок предлагают либо в самом АКЗС, либо губернатор. Остальные имеют единичные примеры, народной инициативы так и вовсе никогда не было, хотя попытки предпринимались.
Время покажет, насколько активно этим правом воспользуются члены Общественной палаты (кстати, треть его членов назначает лично губернатор, треть – АКЗС, треть ранее назначенными членами). В ОП АК входят представители общественных организаций, в публичном политическом и общественном поле их почти нет, чем они занимаются – многие жители края даже не представляют.
Комментарии
Кто бы их исполнение контролировал и исполнял
Как любят плодить законы, даже пукнуть надо по закону. Посмотрите законы Бога, много их?
тоже хотят решать вопросы?
Очередная дырявая ширма для клептократии
Надо было давно уже заморозить законы на том уровне который был, и просто заняться исполнением их. А то за последнее время появилось такое количество законов, которые скорее являются "антинародными" и по защите избранных.