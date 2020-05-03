Трехбалльное землетрясение зафиксировали в Горном Алтае

Землетрясение произошло в 88 километрах на юго-востоке от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Как отмечается, толчки с показателем магнитуды 3 и интенсивностью в эпицентре 3,4 балла по шкале MSK-64 произошли 2 мая. Сейсмическое событие зафиксировали в 04:59 по местному времени. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Ранее amic.ru сообщал, что глобальное потепление сдвигает лесные границы в Горном Алтае и деревья начали расти на больших высотах. Ученые полагают, что в XXI веке динамика этих процессов на Алтае и в других точках планеты может увеличиться в 100 раз, что скажется на местных экосистемах.