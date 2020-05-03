В Барнауле на ходу загорелась маршрутка. Видео

Маршрутка загорелась на ходу утром 3 мая в краевой столице, сообщили подписчики паблика Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на улице Балтийской. В ролике видно, как женщина выбегает из охваченного дымом общественного транспорта маршрута № 80.

Очевидцы предположили, что воспламенился моторный отсек транспортного средства. "Двигатель, похоже, в разнос пошел", – заключил автор записи.

Ранее amic.ru писал, что жители города Усть-Кут в Иркутской области поймали поджигателей леса. Ими оказались местные чиновники.