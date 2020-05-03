В Барнауле на ходу загорелась маршрутка. Видео

Маршрутка загорелась на ходу утром 3 мая в краевой столице, сообщили подписчики паблика Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".
Инцидент произошел на улице Балтийской. В ролике видно, как женщина выбегает из охваченного дымом общественного транспорта маршрута № 80.
Очевидцы предположили, что воспламенился моторный отсек транспортного средства. "Двигатель, похоже, в разнос пошел", – заключил автор записи.
Ранее amic.ru писал, что жители города Усть-Кут в Иркутской области поймали поджигателей леса. Ими оказались местные чиновники.
Комментарии
Какая связь между движком в разносе и иркутскими чиновниками?
Вот к чему приводит если не смотреть за автобусом. Администрация не проверяет техническую часть да? Хорошо , что не на ходу и люди целы.
Вот такие и автобусы. Скоро и от трамваев будет током биться. Это барнаул, детка!
Администрация-то проверяет автобусы, просто на всё закрывает глаза. Про взятки-то не слышали? Дал на лапу и свободен.
Кому не нравится - автомобиль или такси в помощь!
Надо цены поднять ещё за проезд
Повышение цен за проезд на 2-3 рубля - это не повышение. Повышение цен - это удвоение - утроение цен на проезд.