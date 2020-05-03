Ураганный ветер обрушится на Алтайский край 4 мая

Следующая неделя в Алтайском крае начнется с дождей, гроз и мощных порывов ветра, в связи с чем региональный Гидрометцентр передал штормовое предупреждение. Согласно данным синоптиков, 4 мая на большей части территории прогнозируются сложные погодные условия.

Ожидаются дожди, грозы, похолодание, а также ураганный ветер. Местами его порывы будут достигать скорости 27 м/с. В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС.

При сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушений плохо закрепленных конструкций, падений деревьев и обрывов линий электропередачи. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

При грозе, управляя машиной, желательно припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость, снижают сцепление с дорогой, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.