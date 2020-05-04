В барнаульском зоопарке родился детеныш северного оленя

Фото: Барнаульский зоопарк

Очередное пополнение зафиксировали в барнаульском зоопарке "Лесная сказка". На этот раз родился детеныш северного оленя, рассказал директор парка Сергей Писарев на своей странице в Instagram.

"Вот такие они, маленькие северные олени. Еще и дня нет отроду", – написал он.

Пользователи соцсети не остались равнодушными и посвятили олененку несколько десятков теплых комментариев.

Напомним, во второй половине апреля в барнаульском зоопарке родился ягненок муфлона, а спустя несколько дней – еще один.