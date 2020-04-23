Ягненок муфлона родился в барнаульском зоопарке. Фото и видео

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появился на свет новый детеныш. Это ягненок муфлона, уточнили сотрудники учреждения.

"Малышка уже уверенно чувствует себя и с радостью позирует на камеру", – написали в группе зверинца в социальной сети "ВКонтакте", разместив фото и видео с ягненком.

С начала года это уже не первое пополнение в зоопарке. Так, ранее родились там камышовые котята. Потомство дала кошка Жужа.

Это стало неожиданностью для сотрудников зверинца: самку привезли из Краснодара только в январе специально для взрослого кота Айко. Позднее выяснили, что Жужа приехала уже беременной. Поэтому их знакомство откладывается до подрастания котят.