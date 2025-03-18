46 беспилотников сбили над регионами России в ночь на 18 марта
Дроны уничтожили над четырьмя регионами страны
18 марта 2025, 13:00, ИА Амител
В ночь на 18 марта российские силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Летательные аппараты уничтожили над четырьмя регионами РФ:
- 41 – над Белгородской областью;
- два – над Брянской областью;
- два – над Курской областью;
- один – над Орловской областью.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших и разрушений в ходе атаки БПЛА нет.
В Белгороде при падении обломков загорелся фасад местного ТЦ "Атлант". Возгорание ликвидировали. В ходе происшествия пострадал 18-летний горожанин: он получил травматическую ампутацию правой руки на уровне предплечья. По последним данным, молодой человек находится в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое.
Помимо этого, под удар также попал ряд сел, поселков и хуторов Белгородской области. Летательные аппараты повредили здания и автомобили. Пострадавших в ходе этих атак нет.
13:03:35 18-03-2025
пострадавших и разрушений в ходе атаки БПЛА нет --- ну и хорошо