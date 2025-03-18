46 беспилотников сбили над регионами России в ночь на 18 марта

Дроны уничтожили над четырьмя регионами страны

18 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Атака БПЛА на Белгород / Фото: Shot

В ночь на 18 марта российские силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Летательные аппараты уничтожили над четырьмя регионами РФ:

41 – над Белгородской областью;

два – над Брянской областью;

два – над Курской областью;

один – над Орловской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших и разрушений в ходе атаки БПЛА нет.

В Белгороде при падении обломков загорелся фасад местного ТЦ "Атлант". Возгорание ликвидировали. В ходе происшествия пострадал 18-летний горожанин: он получил травматическую ампутацию правой руки на уровне предплечья. По последним данным, молодой человек находится в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое.

Помимо этого, под удар также попал ряд сел, поселков и хуторов Белгородской области. Летательные аппараты повредили здания и автомобили. Пострадавших в ходе этих атак нет.