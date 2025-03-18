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46 беспилотников сбили над регионами России в ночь на 18 марта

Дроны уничтожили над четырьмя регионами страны

18 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Атака БПЛА на Белгород / Фото: Shot
Атака БПЛА на Белгород / Фото: Shot

В ночь на 18 марта российские силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Летательные аппараты уничтожили над четырьмя регионами РФ:

  • 41 – над Белгородской областью;
  • два – над Брянской областью;
  • два – над Курской областью;
  • один – над Орловской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших и разрушений в ходе атаки БПЛА нет.

В Белгороде при падении обломков загорелся фасад местного ТЦ "Атлант". Возгорание ликвидировали. В ходе происшествия пострадал 18-летний горожанин: он получил травматическую ампутацию правой руки на уровне предплечья. По последним данным, молодой человек находится в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое. 

Помимо этого, под удар также попал ряд сел, поселков и хуторов Белгородской области. Летательные аппараты повредили здания и автомобили. Пострадавших в ходе этих атак нет.

Россия Беспилотники

Комментарии 1

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Гость

13:03:35 18-03-2025

пострадавших и разрушений в ходе атаки БПЛА нет --- ну и хорошо

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