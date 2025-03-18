В Белгороде 18-летнему парню оторвало руку в результате атаки БПЛА

В ночь на 18 марта беспилотники атаковали Белгород и Белгородскую область

18 марта 2025, 10:40, ИА Амител

Атака БПЛА на Белгород / Фото: Baza

БПЛА атаковали Белгород в ночь на 18 марта. В результате происшествия пострадал 18-летний парень: он получил травматическую ампутацию правой руки на уровне предплечья. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В настоящее время медики проводят ему операцию, после чего он будет госпитализирован в отделение реанимации. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое", – сообщил глава региона.

Под удар также попал ряд сел, поселков и хуторов Белгородской области. Летательные аппараты повредили здания и автомобили. Пострадавших в ходе этих атак нет.

По данным Shot, из-за падения обломков одного из сбитых беспилотников загорелся фасад ТЦ "Атлант". Возгорание уже ликвидировали.