46 человек погибли, еще 122 пострадали после прорыва Каховской ГЭС
Людей госпитализировали с переохлаждением и другими травмами
22 июня 2023, 14:45, ИА Амител
Число погибших в результате масштабного подтопления территорий Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС достигло 46 человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, еще 122 человека пострадали – их госпитализировали с переохлаждением и другими травмами.
Напомним, что 6 июня плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась из-за полученных повреждений. Вода начала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению. Как сообщили экстренные службы региона, разрушено 11 из 28 пролётов ГЭС.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту происшествия. Президент России Владимир Путин заявлял, что атака на ГЭС стала варварской акцией украинских властей, которая вызвала масштабную гуманитарную и экологическую катастрофу в регионе.
16:02:04 22-06-2023
Объясните....чего ждет Россия? Или я что то не понимаю.
11:26:11 23-06-2023
что-то не понимаешь...