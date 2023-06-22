46 человек погибли, еще 122 пострадали после прорыва Каховской ГЭС

Людей госпитализировали с переохлаждением и другими травмами

22 июня 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Война с фейками"

Число погибших в результате масштабного подтопления территорий Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС достигло 46 человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, еще 122 человека пострадали – их госпитализировали с переохлаждением и другими травмами.

Напомним, что 6 июня плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась из-за полученных повреждений. Вода начала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению. Как сообщили экстренные службы региона, разрушено 11 из 28 пролётов ГЭС.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту происшествия. Президент России Владимир Путин заявлял, что атака на ГЭС стала варварской акцией украинских властей, которая вызвала масштабную гуманитарную и экологическую катастрофу в регионе.