Что известно о прорыве Каховской ГЭС и чем это грозит местным жителям?

После разрушения вода начала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению

06 июня 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Война с фейками"

Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась из-за полученных повреждений. Вода неконтролируемо сбрасывается вниз по течению. Уровень воды в районе Новой Каховки поднялся уже до 10 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местной администрации Владимира Леонтьева.

Рассказываем, что известно о степени разрушения Каховской ГЭС, кто её повредил и кто находится под угрозой затопления.

1 Что произошло? Сообщения о возможном подрыве плотины Каховской ГЭС на Днепре появились минувшей ночью. Позднее стало известно, что плотина серьёзно повреждена. Как сообщили экстренные службы региона, разрушены 11 из 28 пролётов ГЭС, из-за чего идёт каскадное разрушение станции. При этом вода теперь неконтролируемо сбрасывается вниз по течению.

2 Как сильно разрушена плотина Каховской ГЭС? Как сообщил в беседе с ТАСС глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, масштабы разрушения ГЭС "очень серьёзные", но "самый страшный исход миновал". Сама плотина устояла, но оказались разрушены задвижки в верхней части.

3 Правда ли, что Каховскую ГЭС подорвали? Нет, информация о подрыве не подтвердилась. Как пояснил Леонтьев, Каховская ГЭС получила повреждения в результате серии ударов. Обстрел, как пишет РИА Новости , произвели из РСЗО "Ольха". Известно также, что несколько ударов пришлось и по самой Новой Каховке. Леонтьев обвинил в произошедшем украинские власти. "Разрушение ГЭС – это катастрофа, которую создали украинские власти и те, кто ими управляет. Марионеточный украинский режим", – сказал Леонтьев в эфире "Соловьёв Live"

4 Как сильно поднялся уровень воды в Днепре из-за прорыва ГЭС? Вода ниже по течению Днепра продолжает прибывать. Владимир Леонтьев сообщил РИА Новости , что местами уровень достиг уже 10 метров. Высокий уровень воды в реке может продержаться около трёх суток, уточнил чиновник. "Вода продолжает подниматься до 10 метров в Новой Каховке, 8 – Днепряны и 5,3 – в Корсунке. Уровень воды продержится около 72 часов", – передаёт его слова издание

5 Какими могут быть последствия прорыва Каховской ГЭС? Последствий ЧП может быть несколько. Во-первых, по словам Леонтьева, разрушение на станции может привести к проблемам при доставке пресной воды в Крым. Эксперты также опасаются, что повреждение задвижек может создать опасную ситуацию для Запорожской АЭС. Но сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона считает, что последствия для атомной станции будут минимальны. Кроме того, населённые пункты в районе ГЭС оказались под угрозой затопления. Кстати, несколько островов ниже по течению Днепра уже затоплены.

6 Кто находится под угрозой подтопления? В зоне возможного подтопления находится 14 населённых пунктов, где проживает 22 тысячи человек. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём Telegram-канале "В зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории 14 населённых пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населённых пунктах проживают более 22 тысяч человек", – написал Алексеенко. Жителей около 300 домов, которые находятся непосредственно в прибрежной зоне, уже вывозят с места ЧП. При этом эвакуация из Новой Каховки пока не требуется, сообщил Леонтьев.