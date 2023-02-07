46 ножевых ранений. Раскрыты подробности конфликта одноклассниц в подмосковном лицее
Девочка потеряла много крови и сейчас находится в тяжёлом состоянии
07 февраля 2023, 21:28, ИА Амител
Стали известны подробности нападения пятиклассницы на сверстницу в школьном туалете в подмосковных Химках. Как сообщает Telegram-канал Mash, на лице у пострадавшей насчитали 26 ножевых ранений, а на теле – 20 глубоких ран и порезов.
Девочка потеряла много крови и сейчас находится в тяжёлом состоянии. В ближайшее время школьницу должны доставить в больницу в Люберцах на вертолёте.
Также канал сообщает, что после происшествия мать нападавшей пятиклассницы написала отцу пострадавшей ученицы извинения. Одноклассницы устроивших конфликт заявили, что не знали о ссоре между девочками.
Напомним, что 7 февраля пятиклассница набросилась с кухонным ножом на одноклассницу в туалете химкинского лицея. По словам учеников, после случившегося девочка зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: "Я её убила".
Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство и по факту халатности должностных лиц.
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