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46 ножевых ранений. Раскрыты подробности конфликта одноклассниц в подмосковном лицее

Девочка потеряла много крови и сейчас находится в тяжёлом состоянии

07 февраля 2023, 21:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Стали известны подробности нападения пятиклассницы на сверстницу в школьном туалете в подмосковных Химках. Как сообщает Telegram-канал Mash, на лице у пострадавшей насчитали 26 ножевых ранений, а на теле – 20 глубоких ран и порезов.

Девочка потеряла много крови и сейчас находится в тяжёлом состоянии. В ближайшее время школьницу должны доставить в больницу в Люберцах на вертолёте.

Также канал сообщает, что после происшествия мать нападавшей пятиклассницы написала отцу пострадавшей ученицы извинения. Одноклассницы устроивших конфликт заявили, что не знали о ссоре между девочками.

Напомним, что 7 февраля пятиклассница набросилась с кухонным ножом на одноклассницу в туалете химкинского лицея. По словам учеников, после случившегося девочка зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: "Я её убила".

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство и по факту халатности должностных лиц.

Комментарии 15

  • Боже, что это? Решила, что компьютерная игра? Кто из нее вырастет?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • При чем здесь компьютерные игры, не один психически здоровый человек такого не сделает.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Да уж, не успела мамаша вовремя сделать аборт ... Это просто дно днищенское.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Постепенно сползаем в первобытность. "...Твк воспитаньем в самом деле , У нас немудрено блеснуть..."
    08 февраля, Гость   Ответить
  • мать нападавшей пятиклассницы написала отцу пострадавшей ученицы извинения---типо извините, что вашу дочь порезали?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Причина конфликта то какая?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Причина конфликта то какая? Любовь к мальчику
    08 февраля, Гость   Ответить
  • компьютерная игра.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • пишут, что причина конфликта - одна девочка не хотела дружить с другой девочкой и сидеть вместе с ней за партой(((
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Если убийцу назвали в честь компьютерной игры, что надо было ожидать?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Девочку точно нужно забирать из семьи и лечить в психушке принудительно. Если она в пятом классе с ножом бросается на людей, наносит 26 ножевых ран разом, что с ней дальше будет?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А что стало с барнаульской девочкой с ВРЗ, которая одноклассницу бутылкой изнасиловала?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • В статье-несмотря на название- нет причины конфликта. Не написано. Просто описание случившегося.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • причем здесь игры клоуны? да это и за игры и что дальше? игра 16+ возвраст а 5 класс это не 16 лет
    09 февраля, Гость   Ответить
  • да,да .давайте из-за единичного происшествия запретим игру вообще во всей стране. лечите девочку, и учитесь мыслить здраво.
    11 февраля, Гость   Ответить
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