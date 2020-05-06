Дорожные войны. Барнаульцы разломали дорогу, чтобы закрыть проезд грузовикам

Барнаульцы сломали асфальт на пересечении улиц Просторной и Юрина. Кадры с места погрома очевидцы публикуют в социальных сетях.
По словам местных жителей, сделали они это для того, чтобы по улице не ездили автобусы и грузовики. При этом в комментариях люди отмечают, что это дорога общего пользования и тех, кто учинил погром, нужно наказать, так как теперь проезд затруднен даже для легковых машин.
Это не первый случай, когда жители района самостоятельно затрудняют проезд транспорту. Ранее дорогу в лес закрыли в поселке Власиха, а на пересечении улиц Геодезической и Жасминной местные пробили асфальт, чтобы помешать сквозному движению. Битва жителей и водителей грузовиков продолжалась около года. За это время дорогу засыпали снегом, строительным мусором и в итоге просто сломали. Тогда было принято решение наказать виновных, но схему проезда все-таки пересмотрели и сквозной проезд был закрыт.
Комментарии
Сталина на них нету. Раз что-то не нравится, дом бы изъяли и выселили, за шкурный личный интерес и порчу госимущества. И радовались бы, если бы не расстреляли.
Изначально там были ворота , перекладина позволяла проезжать джипам, не более. потом,очевидно,Администрация убрала перекладину и поехали грузовики.
Суть претензий в том,что асфальт ,так понимаю,положен на деньги жителей в то время, когда Город не имел средств благоустроить дорогу.
Разумеется,подушка под асфальтом слабая, большегрузы дорогу продавят,разобьют , чиновники будут обещать ремонтировать , но .... строить её надо было изначально на деньги муниципалов, тогда бы не было подобного противостояния.
как там вообще люди живут? тротуаров нет, ширина дороги узкая, поток постоянно прёт, водятлы летают. вообщем не хотел бы на их месте оказаться, а сейчас еще и грузовики поехали. крепитесь люди!
не устану повторять- надо продлить Трактовую до Космонавтов,обозвать Губернаторским проспектом,в честь всех бывших,настоящих и будущих наместников.
И всем будет хорошо.
Пример- Панфиловцев,до сих пор Хрущевской кличут.
Давно пора, просторную закрыть. Дорогу сделали, а про пешиходов забыли.
17:09 CALIBR
Да нифига. Ворота сломал местный же житель, который не дождался доставку стройматериалов для ремонта. Водителю грузовика пришлось объезжать по Энтузиастов, а там была пробка. Путь удлинился на два часа, на столько же увеличилась оплата газели и работа бригады строителей.
лица б им разломать. утырки. седня поехал - дороги нет. ну пусть теперь пыль нюхают, которая столбом стоять будет. грузовики то как раз там не прекратят ездить. Идиоты.
Считаю надо списать с жителей сумму на ремонт дороги, если не найдутся те, кто занимался погромом.
А уж поверьте, если списать на всех, то виновников приведут соседи, которые не захотят платить за чужой погром.
бульдозером эту поляну снести, там со дня основания этого посёлка контингент странный селился, так и тянет туда всю нечисть.