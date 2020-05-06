Дорожные войны. Барнаульцы разломали дорогу, чтобы закрыть проезд грузовикам

Барнаульцы сломали асфальт на пересечении улиц Просторной и Юрина. Кадры с места погрома очевидцы публикуют в социальных сетях.

По словам местных жителей, сделали они это для того, чтобы по улице не ездили автобусы и грузовики. При этом в комментариях люди отмечают, что это дорога общего пользования и тех, кто учинил погром, нужно наказать, так как теперь проезд затруднен даже для легковых машин.

Это не первый случай, когда жители района самостоятельно затрудняют проезд транспорту. Ранее дорогу в лес закрыли в поселке Власиха, а на пересечении улиц Геодезической и Жасминной местные пробили асфальт, чтобы помешать сквозному движению. Битва жителей и водителей грузовиков продолжалась около года. За это время дорогу засыпали снегом, строительным мусором и в итоге просто сломали. Тогда было принято решение наказать виновных, но схему проезда все-таки пересмотрели и сквозной проезд был закрыт.