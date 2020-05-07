Депутаты АКЗС первыми из представителей региональной власти отчитались о доходах за 2019 год. Сведения доступны на сайте краевого Заксобрания. Amic.ru ознакомился с декларациями 65 народных избранников. Как оказалось, по итогам прошлого года и самым богатым, и самым бедным депутатом стали представители "Единой России", что для АКЗС, скорее, исключение из правил. Обычно "титул" самого малообеспеченного примерял на себя кто-либо из оппозиционеров.

Депутатский мини-Forbes

Четвертый год подряд своеобразный шорт-лист самых обеспеченных народных избранников возглавляет Дмитрий Аганов ("Единая Россия"). На этот раз он отчитался о 37,7 млн рублей. Годом ранее его доход был на уровне 109,9 млн рублей. Таким образом, единоросс стал беднее почти в три раза. Далее расположился Алексей Найден (ЕР) – 20,2 млн рублей. На третьем месте еще один единоросс – Николай Бушков, 18 млн рублей.

Кроме того, в топ-10 по уровню доходов вошли: Алексей Кривенко (ЕР) – 14,05 млн рублей, Юрий Матвейко (ЕР) – 13,02 млн рублей, Анатолий Вытоптов (ЕР) – 12,573 млн рублей, Сергей Приб (руководитель фракции ЕР) – 11,6 млн рублей, Юрий Кайро (ЕР) – 10,9 млн рублей, Вадим Смагин (ЕР) – 8,22 млн рублей, Николай Данилин (ЕР) – 6,88 млн рублей.

Больше 5 млн рублей в прошлом году в своих декларациях указали еще два человека: Владимир Семенов (руководитель фракции ЛДПР) – 5,5 млн рублей и Владимир Устинов (председатель комитета по бюджету и налогам, ЕР) – 5,1 млн.

Поближе к народу или бедность не порок

Теперь перейдем к тем депутатам, кто заработал меньше, чем остальные коллеги по цеху. Отметим, что из 65 избранников доход менее 1 млн рублей показали 22 человека (в прошлом году – 21). Правда, разрывы здесь довольно существенные. Например, самый малообеспеченный депутат АКЗС зарабатывает в среднем 32 тысячи рублей (чуть выше среднего дохода по краю), а более "зажиточный" из этого же списка – около 56 тысяч в месяц. Впрочем, говорить о том, что кто-то балансирует рядом с чертой бедности, не приходится.

Итак, десятка самых "бедных" народных избранников выглядит следующим образом: Сергей Лямин (ЕР) – 386 тысяч рублей, Павел Рего (ЛДПР) – 394 тысячи рублей, Андрей Секрета (ЛДПР) – 458 тысяч рублей, Вероника Лапина (КПРФ) – 604 тысячи рублей, Сергей Шабанов ("Единая Россия") – 617 тысяч рублей, Олег Кравченко (КПРФ) – 626 тысяч рублей, Всеволод Кондратьев (ЕР) – 650 тысяч рублей, Виталий Щербаков (ЕР) – 651 тысяча рублей, Оксана Абрамова (ЛДПР) – 653 тысячи рублей, Василий Железовский (СР) – 658 тысяч рублей.

Что скажет купечество?

Отдельно несколько слов о доходах руководства Заксобрания. Спикер Александр Романенко по итогам 2019 года задекларировал 4,489 млн рублей, потеряв более 2 млн рублей за год (было 6,6 млн). А вот зампредседателя АКЗС, а также по совместительству руководитель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов отчитался о 3,9 млн рублей. По сравнению с 2018-м изменения здесь минимальны.

Председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов заработал 4,37 млн рублей, глава комитета по местному самоуправлению Борис Трофимов – 3,09 млн рублей, руководитель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев – 4,4 млн рублей, председатель комитета по здравоохранению и науке Александр Лазарев – 4,7 млн рублей, глава комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко – 4,1 млн рублей.

Что касается доходов руководителей постоянных депутатских объединений, то глав фракций ЕР (Приб) и ЛДПР (Семенов) мы уже назвали выше. Лидер справороссов Александр Молотов задекларировал 2,992 млн рублей, это почти в три раза больше, чем в 2018 году. Руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова показала куда более скромный результат – 807 тысяч рублей.

Пополнение не за горами

Отметим, что три кресла в Заксобрании пока пустуют, довыборы могут пройти в сентябре, в единый день голосования. В 2019 году своих мандатов лишились Андрей Волков и Ирина Теплова (оба из-за вступивших в силу обвинительных приговоров суда), а также в добровольном порядке – Валерий Гуминский. Все трое экс-депутатов представляли "Единую Россию".