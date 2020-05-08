Бывший депутат АКЗС и экс-владелец обанкротившегося АО "Ключевской элеватор" Юрий Титов освободится из колонии условно-досрочно. Ходатайство удовлетворено 29 апреля, говорится на сайте Рубцовского городского суда. Напомним, после вынесения решения должно пройти 10 дней, чтобы оно вступило в законную силу. Таким образом, после 9 мая Титов должен покинуть колонию.
Как уже сообщал amic.ru, в 2017 году Титова осудили за пособничество в растрате. По версии следствия, депутат участвовал в мошеннической схеме, которую организовал экс-директор госпредприятия "Алтайстройзаказчик" Вадим Золотарев. Обоим инкриминировали хищение средств Главного управления сельского хозяйства Алтайского края и администрации Ключевского района.
"Обвиняемые составили не соответствовавшие действительности акты и справки с явным завышением объемов, видов и стоимости выполненных работ, которые в действительности на объекте не выполнялись, после чего предоставили указанные документы к оплате", – рассказали тогда в Следственном комитете, подчеркивая, что федеральной казне в результате этих действий был причинен ущерб на 45 миллионов рублей.
В итоге Золотарева приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы, а Титова – к четырем годам колонии.
Комментарии
Золотарев с размахом и перенатальный строил. Есть в человеке размах, большой потенциал, а его как последнего воришку в клетку. Даже не знаю каким он оттуда выйдет, не мешок картошки своровал что бы сидеть так долго.
На малине будет праздник. Встретют.
вопросиков к сэусу, к мосе и к черниковой у него конечно много )))
8.05.2020 14:19
- гость - А можно поподробнее, что вы имели в виду?
Такая у нас сейчас жизнь. Кто наворовал, того в депутаты берут и в другую власть. Можкет пора уже поменять систему?
8.05.2020 14:29
- гость -
если написанное вам ни очем не говорит, то и остальное не зачем
8.05.2020 14:49
- гость -
ты ни заработать ни наворовать не в состоянии - овощ
8.05.2020 15:15
- гость -
Стасик это ты что ли? Приверженец до костей мозгов?