Путин рассказал о национальной идее в России

Национальная идея России заключается в патриотизме и ни в чем другом, заявил президент Владимир Путин во время интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
"Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть. Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым. Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха", — ответил Путин на вопрос ведущего.
По словам авторов телепрограммы, это интервью было записано давно, но выпустили в эфир его только сейчас.
Ранее Владимир Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян. Тогда президент заявил, что в нашем народе всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет.
Комментарии
что за бред несет этот клоун
Да, видать дела у дяди совсем плохи, раз за патриотизм защебетал. Припекает не на шутку.
Патриотизм - последнее прибежище, как известно.
Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха
И че мешает?
Бла бла бла можно уже без Вас ... МЫ придем к нашему героическому. МЫ устали...
Чушь какая! Русская национальная идея испокон веков - социальная справедливость для трудового народа. Ради этого и Разин с Пугачевым восставали, и декабристы, ради этого и революцию делали в 1917. А великодержавность, патриотизм и прочее - это только у нынешних либерастов в головах, которым заняться нечем. Ну вот припрется к вам в дом очередной гитлер с автоматом и скажет, что теперь это его дом - вы будете про патриотизм рассуждать или просто возьмете полено у печки и дадите этому гитлеру в харю? При чем тут патриотизм?
"Российский лидер заявил..."
Путин не лидер.
„Народ разделился на патриотов и предателей, и никто не в силах отличить одних от других.“ — Марк Твен
нужно сплотиться вокруг сечина роттенберга
10.05.2020 17:51
- гость -
А великодержавность, патриотизм и прочее - это только у нынешних либерастов в головах, которым заняться нечем.
Ну вот припрется к вам в дом очередной гитлер с автоматом и скажет, что теперь это его дом - вы будете про патриотизм рассуждать или просто возьмете полено у печки и дадите этому гитлеру в харю? При чем тут патриотизм?
+++++++++++++++
Боже,как всё запущено , чувствуется патриотизм прокисших щей, томлёных в печке. Александр Матросов жизнь отдал - он патриот или либераст ?
Путин - патриот России или либераст - великодержавный собиратель земель русских ?
Походу дед отходит
Патриотизм — последнее прибежище негодяя (с)
на полном гособеспечении можно сидеть и рассуждать на разные темы...
В России национальная идея это "Курятник": клюй ближнего, плюй на нижнего. Вот они там и "плюют" на народ с высокой колокольни (жёрдочки)
Деда. пора бай
Как же мне теперь называть этих негодяев : квасной , затхлый или кислый ? Вот задал президент задачу ...
Успешное будущее - это он у Навального подобрал или взаймы взял ? Прекрасная Россия будущего ...
"нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее"
Скоро америке придёт кирдык.
Пенсионный жулик морали читает, патриотизьму учит.
Огласил бы сумму, которую из России вывел со своими подельниками за последний отчётный период.
Боже,как всё запущено
Напротив, все очень логично. Когда враг угрожает твоей стране, твоему дому, твоей родине - ты встаешь, берешь дубинку и... может, и как Матросов, если понадобится. Никто в этот момент не думает ни о патриотизме, ни о великодержавности. Маму вспоминают. И березку под отчим окном, которую "никому нельзя отдать". Вот и все.
А эти иностранные (по факту) господа, которые, сидя в высоких кабинетах, высокоумно морща лоб, рассуждают, какой патриотизм квасной, а какой - самый что ни на есть настоящий... Они с таким же успехом могут это делать с какой-нибудь виллы на берегу Тихого океана - надо же чем-то заняться на досуге.