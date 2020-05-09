Русский народ во время испытаний всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи — патриотизма и любви к Отечеству, заявил президент Владимир Путин в интервью телепередаче "Москва. Кремль. Путин".
"В тяжелейшие времена испытаний наш народ всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи — патриотизма, любви к Отечеству. В нашем народе всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет", — заявил глава государства.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, почему президент РФ вспоминает о печенегах и половцах в трудные времена. Тогда пресс-секретарь главы государства заявил, что не знает, чем это объяснить, но отметил, что Путин очень хорошо знает историю, и с ним очень сложно спорить на исторические темы.
Комментарии
Да, да, да.
Или мы избавимся от Путина и его всепожирающей шпаны, или нас не будет.
9.05.2020 08:48
- гость -
И ведь не захлебнётесь вы никак своим дерьмом и желчью...Мрази сетевые.
Невозможно спекулировать на патриотизме всегда , когда страна напрягается проблемами - проще стараться строить внутреннюю политику так , чтобы народ понимал и выражал поддержку власти результатами этой политики. Увы...
Дед уже спятил окончательно: то призывает умереть под Москвой, то "или мы победим, или нас не будет" - это он о победе воров и жуликов над населением страны?!
Патриотизм переводится как любовь к Родине. Путин этого не знает?
И врядли уря-патриотизм который упорно вбивают в головы объединяет.
Людей думающих больше становится
Я не хочу знать больше никакого Путина В.В.
Он мне не президент, не главком, и даже не соотечественник. Пусть уматывает к своим хозяевам, которым дань с России обеспечивал все эти два десятка лет.
Как завелось у вас однажды,
Так, видно, будет и вперед:
Хоть грабит патриот не каждый,
Но что ни вор, то — патриот.